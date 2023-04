Apertura gubernamental para disuadir la polarización

“El poder no tolera más que las informaciones que le son útiles. Niega el derecho de información… que revelan las miserias y rebeliones”

Simone de Beauvoir

Así como los desafíos hacen que nos agrandemos, son las circunstancias las que nos definen en los momentos históricos. Y en el ámbito democrático, son los desafíos los que nos estimulan para construir una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, más equitativa, más abierta.

Es de destacar que el andamiaje del derecho de acceso a la información y la transparencia es un proceso de lucha de décadas; un proceso vivo y vigoroso que ocupa las más altas convicciones y voluntades de todas y todos para consolidar este derecho humano con su ejercicio en el día a día en nuestro país.

Sin embargo, también es cierto que, nunca como ahora había habido una actitud desde el más alto poder para negar al Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Si bien los intentos anteriores se habían concentrado más en promover tácticas dilatorias por parte de sus burocracias, así como el “control” y castigo del presupuesto, hoy existe un activismo frontal por parte del poder presidencial contra los derechos constitucionales del acceso a la información y la protección de datos personales.

De ahí la relevancia del mensaje del día de ayer durante la inauguración de la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, donde el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá, expuso la solución a la polarización social que actualmente vivimos, y esta se resuelve con transparencia. Ni más, ni menos:

“…Si bien el debate democrático se nutre de las diversas opiniones informadas o no, es a través del acceso a la información, los datos abiertos, la transparencia proactiva y en general la apertura gubernamental que podemos en pleno año 2023 reconstruir cuestiones tan relevantes como la memoria y la verdad, hacer justicia a las mujeres trans, reconocer la importancia de la transparencia en la seguridad nacional, o darles información necesaria a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos.”

“Absolutamente todos los problemas públicos son debatibles, es más el debate habla de nuestra madurez democrática. Sin embargo, estamos fallando como sociedad, hemos convertido el diálogo en agresión, el acuerdo en desconfianza, la colaboración en negocio y las libertades en la apología del odio.”

“Por eso nos planteamos el nombre de esta Cumbre: “Apertura Gubernamental para disuadir la polarización social”, y quiero ser el primero en derrumbar las falsas premisas sobre el INAI.”

“Primero, sin el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, las posibilidades de que el Derecho de Acceso a la Información sobreviva son muy limitadas porque nosotros revisamos y obligamos a que aquella información que no quieren dar los sujetos obligados, más de 800 a nivel federal, sea entregada. Sea información incomoda o no.”

“[Segundo] Las funciones del INAI no se duplican con ninguna secretaría o institución de Estado, porque no trabajan transparencia, acceso a la información o protección de datos personales y es fundamental decirlo: los trabajos en materia de corrupción tienen una lógica de persecución de los actores y los fenómenos y no del derecho a saber de la sociedad, por ello, ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Auditoría Superior de la Federación podrían asumir las atribuciones del [INAI].”

“[Tercero] El presupuesto del INAI es, en realidad, muy poco comparado con otras secretarías e instituciones, sin embargo, el INAI tiene un mandato complejo, en tanto debe promover, respetar, proteger, y garantizar dos derechos humanos de orden constitucional: el Acceso a la información y la Protección de Datos Personales. Y si hubiera alguna duda, debo decirles fuerte y claro, absolutamente todo nuestro ejercicio del gasto es auditable y público. No escondemos nada, ni siquiera nuestros correos electrónicos. Nada.”

“Finalmente: la polarización depende de las diversas perspectivas de la sociedad, y en muchas ocasiones esto ocurre debido a la falta de información y datos oficiales. Como entidades públicas no podemos basar nuestras comunicaciones hacia la sociedad sin argumentos basados en información, el INAI es tu garantía de acceso a la información, el INAI es tu garantía a la protección de tus datos personales y el INAI somos todas y todos.”

En mi caso, agregaría: es un error - una manipulación perversa – tratar de confundir las conferencias mañaneras, la comunicación y la propaganda política con la transparencia y el acceso a la información; pues, estas últimas garantizan nuestros derechos fundamentales, en cambio las primeras solo la continuidad en la arena política. Y en el caso del INAI, éste “llegó para quedarse y es insustituible” (Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena).

Diría James Madison: “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno.” De ahí la importancia del INAI, de nuestros derechos fundamentales, y de asumir hoy el compromiso de agrandarnos en un momento histórico como en el que vivimos.

Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.