El mensaje -la posdata

Nada en este mundo es imposible para un corazón dispuesto.

Abraham Lincoln

“Este es el día de la democracia…hay mucho que reparar, mucho que restaurar, mucho que sanar, mucho que reconstruir, mucho que ganar. Pocos en la historia han encontrado un momento tan difícil como lo es el virus (Covid19) tomando tantas vidas, donde se han perdido miles de empleos… para superar las pruebas …, hacen falta mucho más que palabras, hace falta lo más esquivo en toda democracia, la Unidad.”

“Con Unidad podemos enfrentar lo que sea…el enojo, el resentimiento, el odio, el extremismo, la anarquía, la violencia, la enfermedad, el desempleo y la desesperanza, con Unidad. Con Unidad podemos hacer cosas grandes, cosas importantes, podemos enderezar entuertos, podemos poner a trabajar a las personas en buenos empleos, podemos enseñarles a los niños en escuelas a salvo, podemos superar el virus mortal, podemos reconstruir la clase media, y dar seguridad en la salud a todos… hablar de Unidad puede sonar al sueño de un necio, sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales…”

“Pero podemos vernos no como adversarios sino como vecinos, podemos tratarnos con dignidad y con respeto, podemos sumar fuerzas, parar los gritos y bajar la temperatura, pues sin Unidad no hay paz, solo amargura y furia. Sin Unidad no hay progreso, solo naciones fatigantes, solo una historia de caos… la unidad es el camino hacia adelante… podemos empezar juntos, empecemos a escucharnos, a vernos, a mostrarnos respeto.”

“La política no tiene que ser un fuego ardiente que destruya todo a su paso, todo desacuerdo no tiene que ser causa de guerra total. Debemos rechazar la cultura donde los propios hechos son manipulados y hasta inventados.”

“En días pasados, aprendimos una lección dura. Hay verdad y hay mentiras. Mentiras dichas por buscar poder y buscar provecho. Y hay una responsabilidad como ciudadanos y como autoridades, y esa es la de defender la verdad y vencer las mentiras.”

“No nos convirtamos en facciones, que desconfían del otro…hay que acabar con esta guerra no civil que pone a rojo contra azul, a rural contra urbano, a conservador contra liberal: sí podemos, si abrimos el alma en lugar de endurecer el corazón; sí podemos, si estamos dispuestos a ponernos en los zapatos del otro… Y, aun así, podremos estar en desacuerdo.”

“Entramos al periodo más mortífero del virus (Covid19), hay que hacer la “politiquería” a un lado y enfrentarla como una sola nación: Juntos, juntos, juntos… ¿Estaremos a la altura?”

Con este mensaje – palabras más menos - inició la presidencia de Joe Biden. La posdata, para un México que entra a una de las etapas de polarización política donde “La Grieta” podría ser irreparable y la pandemia fatal. Al tiempo.

Del marketing digital al consumo inducido

Cada día es más frecuente que al buscar o consultar con interés un artículo en internet, sucede que, durante los próximos días, se abra la página que sea en la web, ésta recibe insistentemente anuncios o notificaciones sobre las ofertas y los productos asociados al artículo anteriormente buscado. Los algoritmos utilizados por los grandes corporativos son ya una pesadilla en el consumo inducido.

¿Qué sucedería si esto empezara a suceder sin motivo alguno directamente en nuestros teléfonos celulares? Reflexionar sobre ello es un motivo más para sostener la importancia del INAI (@INAImexico) y su actualidad institucional, la cual – dicho sea de paso – nos alertó el pasado 12 de enero a valorar cuidadosamente los nuevos términos de política de privacidad y tratamientos de datos personales que WhatsApp pretende.

Vivimos una era de alto consumo digital donde cada vez es más cotizada la economía de datos; abrir el debate sobre la importancia del INAI y el peligro latente y dinámico que corren nuestros datos personales frente a los grandes gigantes tecnológicos (redes socio digitales) no es una tarea menor.

En este contexto, bienvenida la discusión sobre la pandemia y ciberseguridad convocada por el @InfoCDMX, así como la discusión de proyectar en este contexto una estrategia nacional de protección de datos personales convocada por el INAI y el SNT. Ambos, en los próximos días 26, 27, 28 y 29 de enero.