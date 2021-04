Estamos listos para atraer inversiones y mejorar tu economía

Saludos amigas y amigos. Soy Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a gobernadora del estado de Tlaxcala por la coalición "Unidos por Tlaxcala".

Quiero agradecerles el cálido recibimiento que he tenido en los municipios que he visitado. Con gran entusiasmo vivimos esta campaña, que me ha dado la oportunidad de estar cerca de ustedes, y de decirles que no les vamos a fallar.

Recorrer el estado es importante para conocer las necesidades e inquietudes de las personas y sus familias. Es muy significativo recibir sus opiniones y sus expresiones de afecto, porque nos dan la confianza de tener el mejor proyecto y la certeza de que vamos a cumplirlo con su apoyo.

Como sabemos, enfrentamos un desafío importante: la pandemia de Covid-19, que ha tenido un efecto negativo en la salud y la economía de los tlaxcaltecas. Pero reconocemos en este desafío una oportunidad para mejorar el gobierno y servirlos mejor.

Quiero decirles que Tlaxcala sí está preparado para las inversiones, y que estamos listos para atraerlas. Vamos a trabajar para recuperar las condiciones que, antes de la pandemia, nos permitieron destacar a nivel nacional como un estado que crece en su industria y economía.

He servido a mi querido estado por 39 años, y hoy ofrezco mi capacidad y experiencia para superar con ustedes, unidos, esta emergencia sanitaria. Quiero lograr con su respaldo que nuestro estado sea otra vez tierra de oportunidades, y voy a decirles cómo.

Nuestra estrategia de crecimiento económico busca mejorar el ingreso de las familias, que se sienta en el bolsillo de las personas. Por eso mantendremos una política de certidumbre para las inversiones, una relación cercana y permanente con el sector privado, para generar más fuentes de empleo y mejor pagadas.

Vamos a fortalecer los programas de créditos para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a recursos con bajo interés, a fin de estimular su productividad y crecimiento. Daremos apoyos para que creadores y artesanos obtengan financiamiento, y la posibilidad de obtener su marca y comercializar sus obras. También, habrá un impulso al comercio local; apoyos y estímulos para prestadores de servicios turísticos, y créditos y subsidios suficientes para apoyar a los productores agropecuarios. Nadie quedará ajeno al respaldo del gobierno. Es momento de ser solidarios para enfrentar unidos la crisis económica que vivimos.

Al interior del Gobierno, generaremos cambios para recuperar la confianza de los ciudadanos. Desplegaremos una estrategia de combate a la delincuencia que nos permita ser el estado más seguro del país, con policías confiables que cuenten con condiciones laborales dignas para que protejan la integridad y el patrimonio de los tlaxcaltecas y sus familias. Para enfrentar la corrupción y ser más competitivos, estableceremos esquemas de tramitación ágiles y homologados para impactar positivamente en el clima de negocios y la percepción ciudadana. Además, proponemos un Consejo Empresarial para defender las inversiones, y un Observatorio Ciudadano, como parte de nuestro compromiso de contar con un Gobierno Abierto que permita la participación de los sectores sociales. Lo logramos en la capital, cuando fui Presidenta Municipal, y con voluntad lo haremos de nuevo para beneficio de todo el estado.

Finalmente, y no menos importante, es mi compromiso de reactivar la economía a través de una inversión histórica para obra pública de zonas urbanas y caminos rurales, y proyectos estratégicos como la construcción del Libramiento Nororiente, que conectará a las tres Ciudades Industriales Xicohténcatl con el Arco Norte, lo que mejorará la conectividad de gran parte de la industria instalada en el estado con el centro y el norte del país.

Amigas y amigos: tenemos soluciones a la situación económica que estamos enfrentando.

Les ofrezco este compromiso de trabajo y voluntad para salir adelante.

Ustedes me conocen: soy una mujer de palabra y resultados. Los invito a respaldar el mejor proyecto para mejorar su economía.

Este 6 de junio vota por tu amiga Anabell Ávalos Zempoalteca.

Muchas gracias.