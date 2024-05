Nombres, nombres y... nombres / Bolsas también buscan suavizar en “simplificadas”, riesgos al inscribir y revelar información

En el documento denominado “Comentarios al Proyecto de Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras Simplificadas” que el gremio bursátil entregó recién a SHCP para elaborar el reglamento para esas ofertas, también hay cantidad de cambios vinculados con el rol de las bolsas.

Se inscriben en los ajustes casi generalizados a los 28 artículos que elaboró la Unidad de Banca de SHCP de Alfredo Navarrete para normar las “emisiones simplificadas”, principal fruto a los cambios realizados a la Ley del Mercado de Valores.

Para la subsecretaría de Hacienda de Gabriel Yorio las “simplificadas” son importantísimas para dar entrada al financiamiento a las pymes, en el contexto del debilitamiento bursátil.

En los ajustes propuestos por AMIB de Álvaro García Pimentel, BMV de José-Oriol Bosch y BIVA que lleva María Ariza está por ejemplo el eliminar buena parte del artículo 15 relativo a la solicitud de la emisora simplificada y la bolsa elegida para inscribirse ante la CNBV. Ahí SHCP es puntillosa, pero el gremio pide remitirse a lo que rezan los artículos 75 y 76 de la ley.

En el mismo sentido se pide simplificar la redacción del 16 en donde “las bolsas –dice SHCP- deben dar seguimiento” y revisar lo relativo al listado de valores. Incluso se propone eliminar el 18 en donde la autoridad detalla qué debe hacerse cuando una emisora que inscriba sus acciones no cumpla.

También se pide cancelar el 19 en donde las bolsas deben informar a la CNBV de Jesús de la Fuente y al público cuando se suspenda una cotización. Igual se elimina un párrafo del 20 en donde la bolsa junto con la emisora cancelada debe responsabilizarse de la documentación respectiva.

El gremio también sugiere eliminar el 23 orientado a estimular “la propaganda e información al público inversionista” sobre las características de los valores simplificados vía un prospecto. También se quiere matizar el 24 con las obligaciones en materia de información periódica.

Obvio todo lo detallado que puedan ser las reglas para las “emisiones simplificadas” estrechará el latente riesgo de que a la postre existan abusos con todo y que van orientadas a institucionales.

Como quiera lejos la mejor comunión entre el gremio y la SHCP.

RUBRO DEL VESTIDO OTRA VÍCTIMA DE ECONOMÍA Y CANACERO CONFÍA

Le daba cuenta de errores que cometió Economía de Raquel Buenrostro en el decreto con el que aumentó los aranceles a 544 fracciones. Una víctima fue el rubro acerero. Con en el alza de hasta 50% se contemplaron insumos nodales. Canacero de Víctor Cairo ya realiza gestiones. Hay confianza en los cambios. Otro ámbito que igual se vio lastimado al aumentarse los gravámenes a varias materias primas es el del vestido agrupado en Canaive de José Pablo Maauad. Ya tiene conocimiento Economía. Faltó más cuidado.

MÉXICO RECAUDACIÓN DE 16.9% VS PIB Y ABAJO DE PROMEDIO DE AL

Más allá de que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum insisten que no habrá reforma fiscal, la necia realidad se impone. Ayer la OCDE emitió un reporte respecto al entorno tributario de AL. México se mantiene lejos del 21.5% vs PIB de la región y en 2022 estaba en 16.9%. Vaya Cuba nos supera con 18.3%, y no se diga Brasil con 33.8%. El promedio de la OCDE está en 34% vs el PIB. Discursos de campaña huecos.

CAE EL TURISMO DEL PAÍS CON EU Y 3 DESTINOS SACAN LA CARA

Si bien es notoria la caída de la participación de México en el mercado turístico de EU -43.4% en 2021 vs 24.6% hasta marzo- los caballitos de batalla como destinos sacan la cara. Según el STARC Anáhuac que dirige Francisco Madrid, en el primer cuatrimestre el que más creció fue Puerto Vallarta 9.6% anual, siguieron Cancún 6.3% y luego Los Cabos 0.6%. Estos significan 2/3 partes del turismo internacional.