Nombres, nombres y... nombres | Hoy resolución de amparo en elección de Concamín, “Día D” y ganador sólo 6 meses

Más allá de que la elección en Concamín ha caminado sin ningún contratiempo y ya hasta se votó, hoy será determinante para definir el derrotero de ese proceso, puesto que en la parte legal deberá haber noticias.

Sucede que se conocerá sí un juez concede a Concamín la suspensión definitiva al amparo que dicha confederación presentó contra Economía de Tatiana Clouthier, dependencia que no hace mucho cuestionó los estatutos, en particular los artículos 61 y 62 referentes a los candados impuestos desde la época de Francisco Funtanet a la selección de candidatos.

La confederación que preside Francisco Cervantes no pudo lograr la suspensión provisional y ya en el ínter se aceptó a Canacintra y en particular a Enoch Castellanos como tercer interesado. Este con el aval de diversas cámaras intentó participar y no pudo.

El martes se realizaron las audiencias incidentales del juicio y los involucrados expusieron sus testimonios en torno a la violación o no de la Ley de Cámaras por Concamín.

En el ínter se conoce que Cervantes ha presionado con todo para que su relevo pueda salvar el espinoso momento con los tres candidatos “oficiales” José Abugaber, Alejandro Malagón y Netzahualcóyotl Salvatierra.

Igual le platico que la presión para las cámaras con derechos y que pueden sufragar fue fuerte. En algunos casos hubo amenazas de grandes compañías de ya no trabajar con algunas, si dejaban de participar en la votación.

Como imaginará hay grandes intereses involucrados, los mismos que también presionaron para sacar adelante el relevo de José Manuel López Campos en Concanaco donde ya quedó como su sustituto Héctor José Tejada.

Si Cervantes logra la suspensión se puede decir que su accidentada sucesión seguirá adelante y el próximo 24 de septiembre se formalizará durante la asamblea ya programada.

Vale señalar sin embargo que quién asuma, quizá José Abugaber, sólo tendrá serenidad 6 meses ya que en marzo terminará su primer periodo- dada la extensión que se autorizó por la pandemia- y no es descartable que los grupos que buscan democratizar el organismo insistan. La misma Economía no está nada conforme.

Ahora que si se vuelve a negar la suspensión, entonces si habrá que reponer el expediente y quizá deberá intervenir Economía para que se modifiquen los estatutos y haya más candidatos, incluido Castellanos, y de esta forma modificar el estatus quo.

Así que jueves decisivo.

Qué Yorio está firme en SHCP y empata con titular

Parece que el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio si está firme en su posición, más allá del ajuste a muchos de sus colaboradores. De hecho, se dice que empató bien con Rogelio Ramírez de la O.

En CNBV nada en firme y búsqueda infructuosa

Y un expediente menos claro es el del presidente de la CNBV Juan Pablo Graf. Se asegura que Rogelio Ramírez de la O sí pretende un cambio en esa dependencia, pero en las búsquedas realizadas no hay muchos candidatos. En una de esas ya no hay modificación al organigrama. En la dependencia no hay ninguna señal que advierta algo diferente.

Casillas deja Banorte y se sumará a Barclays

Sí de movimientos se trata, le doy cuenta de una baja sensible en Banorte que dirige Marcos Ramírez. Resulta que Gabriel Casillas director general de Análisis Económicos de ese grupo está por dejar la institución. El brillante economista que no requiere de presentaciones será pronto la cabeza de esa área para Barclays con alcance en AL y base en NY. No hace mucho Marco Oviedo, dejo esa firma.