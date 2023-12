¡Pieza de ajedrez! | Año nuevo, política nueva

Siempre es emocionante celebrar el año nuevo porque hay diversión, buenos deseos, paz, alegría, felicidad y estamos con las personas que queremos.

Pero no sólo el 2024 nos debe emocionar, sino también las cosas nuevas que llegan con él a nuestras vidas, como por ejemplo un NUEVO futuro, una nueva experiencia, un NUEVO trabajo, una nueva pareja, un NUEVO objetivo, entre muchas otras cosas.

Primero, quiero desearte que el siguiente año esté lleno de éxitos, de cosas buenas y que todas tus metas se cumplan.

Segundo, quiero hacer un mini recuento sobre este año: el 2023 ha sido un año catastrófico para Tlaxcala y para México, no lo digo yo, lo dicen los niveles altos de inseguridad, pobreza, el bajo apoyo a los deportes, estudios, el arte y muchos otros factores.

No sé ustedes, pero yo ya estoy harta de ver acciones viejas que no le ayudan a nadie y mucho menos solucionan los problemas que tenemos a nuestro alrededor.

Al igual que a ti, no me gusta cómo se conduce la política en el estado, estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar la manera en que se manejan nuestras instituciones y que hay que recuperar la alegría de todas y todos.

Para eso son los comienzos, es momento de actuar, de hacer algo desde donde nos toca, desde nuestras trincheras con nuestras posibilidades, porque si todos unidos trabajamos por el bien de cada uno de nosotros y de Tlaxcala, lograremos ese futuro brillante que todas y todos anhelamos.

Quiero decirte que yo también estoy en esta lucha, por el gusto de trabajar y caminar de la mano con guerreras y guerreros tlaxcaltecas, por esta tierra, en la que he hecho muy grandes amigos, donde he fortalecido y construido a mi familia y, sobre todo, de la que he aprendido mucho. Estoy aquí por el gusto de representar a mi gente, que es de carácter, es fuerte, es alegre y de buen corazón.

Por eso, te comparto que hace unos días me registré como precandidata para la diputación del Distrito 7 en Tlaxcala por Movimiento Ciudadano, esto me emociona, me llena de orgullo, responsabilidad y me compromete a seguir soñando con acciones, en un futuro más próspero para Tlaxcala, su política interna y su legislación.

Por el momento no puedo decir mucho, pues estoy a la espera del dictamen del partido, pero lo que sí puedo asegurar es que cada uno de mis resultados es mi forma de agradecerte por todo lo que me has enseñado y compartido durante estos años en los que hemos convivido.

Estamos listas y listos para la batalla, seremos IMPARABLES, y estoy segura de que conseguiremos los mejores resultados para alcanzar lo NUEVO para Tlaxcala. Mis mejores deseos, un próspero año 2024.

