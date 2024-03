¡Pieza de Ajedrez! / ¡Arrancamos lo nuevo!

Hoy inician las campañas para cargos federales, y en nuestro Movimiento estamos muy entusiasmados porque es el comienzo de lo nuevo, nuestro candidato a presidente de la República, así como candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados tendrán la gran responsabilidad de llevar lo nuevo a cada rincón del país.

Y es que, ya lo dijo nuestro líder nacional Dante Delgado, “nosotros queremos lo nuevo, queremos construir el futuro; por eso somos diferentes”, por eso es que hoy estamos contentos de arrancar lo nuevo, porque ha llegado el momento de demostrarle a México de lo que este movimiento de ciudadanos es capaz, de lo que nos distingue de la vieja política y de lo que nos hace ser la mejor opción.

Como delegada de la CONAVISA y precandidata, quiero exhortar a candidatos y partidos políticos a conducirse con civilidad, respeto y apego a la ley, a no caer en provocaciones o actos violentos; deseo que las autoridades garanticen un proceso electoral en paz y transparente, un proceso digno para las y los ciudadanos.

A los candidatos de este movimiento les doy mi respaldo, y como lo ha dicho nuestro candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maynez, “la contienda no sólo será entre lo viejo y lo nuevo, no se trata de sustituir a una generación por otra, sino de sustituir a quienes no pensaron en las nuevas generaciones”, y sobre todo sustituir a quienes tanto daño le han hecho a México.

Hoy, queridos lectores, quiero invitarles a que le abran la puerta a las y los candidatos, que escuchen cada una de las propuestas que les presentarán y sobre todo que comparen los proyectos que competirán, porque así su decisión será informada y podrán elegir con libertad la mejor opción.

En nuestro movimiento hemos conformado un Programa de Gobierno alineado a 3 ejes principales: Un México con Justicia y Paz, Un México más Próspero y Un México de Iguales, estos tres ejes guiarán también el Programa Legislativo 2024, el cual será impulsado por nuestros perfiles al Senado y a la Cámara de Diputados.

Quiero resaltar que este proyecto no es improvisado, es el resultado de mucho trabajo ciudadano, hemos recolectado las ideas, causas e inquietudes de las personas de todo el país, porque estamos convencidos de que sólo escuchando y trabajando de la mano de la ciudadanía es posible construir un proyecto de nación en el que todos seamos tomados en cuenta.

Estoy convencida de que nuestro movimiento representa la opción para un futuro brillante, vamos a demostrar que somos la opción fresca, una opción nueva, encabezada por jóvenes, mujeres y hombres comprometidos y decididos a construir un mejor país.





Tlaxcala, ¡no te vamos a fallar! ¡Vamos con todo!





*Delegada Política de la CONAVISA de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala





Facebook: Sandra Aguilar V





Instagram: @sandra.aguilarvega