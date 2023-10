Pieza de Ajedrez | El poder es para poder

“El poder es para poder, no para no poder”, son palabras de Dante Delgado, senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, quien en reiteradas ocasiones ha hecho hincapié en que “el poder” debe ponerse al servicio de las y los ciudadanos, y utilizarlo de manera ética y responsable, sin embargo, no siempre sucede así.

Comúnmente, las personas con poder tienden a abusar de su autoridad, es decir, tomar ventaja sobre otros y perjudicar a personas vulnerables; en muchas ocasiones vemos que actúan de manera autoritaria, imponiendo su voluntad de manera unilateral, sin tomar en cuenta las opiniones o necesidades de quienes están bajo su autoridad.

Creo que la empatía es la mejor herramienta para cuando tienes el privilegio de tener un cargo de poder o llegar a formar parte del servicio público; debes ser empático con las personas que te rodean o que se acercan a ti para pedir apoyo; debes ser sensible a las necesidades y preocupaciones de los demás.

Hace unos días, leíamos sobre la agresión que sufrió una profesora de la universidad del estado por parte de una autoridad pública; hecho que generó indignación no sólo en la comunidad estudiantil sino en la sociedad tlaxcalteca, que reprobó este acto poco ético.

Sin lugar a dudas, es inadmisible que las personas con autoridad dañen la confianza pública y sobre todo dañen la integridad de sus posiciones, que en un arranque impulsivo lastimen los derechos de terceros, errores que deben aceptarse y rectificarse.

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el poder es para servir a la ciudadanía, para construir de la mano un mejor futuro para todos. Bajo esa visión, hacemos una política nueva, congruente a nuestros principios y valores.

En este movimiento tenemos claro que el buen gobernante debe defender las causas de la gente y, para ello, debe escucharla, mantenerse cerca de sus gobernados y tomar decisiones que impacten de manera positiva al desarrollo de la sociedad.

Las y los mexicanos ya no quieren a la vieja política que por años se ha involucrado en prácticas corruptas, como el soborno, el nepotismo y el abuso de autoridad; aquellos que hacen acuerdos en lo oscurito con tal de no perder el poder.

Por esa y muchas razones más, en Movimiento Ciudadano nos hemos comprometido a derrotar a la vieja política y ofrecerle al país y sus entidades una alternativa nueva y de futuro; con diálogo y sin violencia; escuchando y respetando el derecho a la alegría de todas y todos.

Porque México y Tlaxcala merecen una nueva y mejor opción, no tenemos duda que el futuro es naranja.





*Delegada política de la CONAVISA de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala

Facebook: Sandra Aguilar V

Instagram: @sandra.aguilarvega