¡Pieza de Ajedrez! | Fotomultas: prevención que suena a negocio

Hace unos días se anunció que en febrero entrará en vigor el sistema de fotomultas en nuestras carreteras estatales, dicen que este programa sancionará a quienes rebasen los límites de velocidad, que se enviará la infracción vía correo al domicilio registrado en el alta del vehículo y que “evitará” las mordidas.

Así como lo pintan, parece que ahora sí les interesa garantizar la protección de la vida, la salud, el medio ambiente y la seguridad vial en el estado, pero ¿de verdad esta estrategia ayudará a disminuir accidentes automovilísticos o solo servirá para armar la vaquita en la Secretaría de Movilidad y Transporte?

Analizando un poco esta estrategia en otros estados, hay una situación que se repite, y es que, en la primera semana de haber activado este sistema de cámaras, se registraron muchas más multas que el promedio diario.

No dudo que los conductores hayan violado la ley, obviamente si rebasas el límite de velocidad mereces una sanción, pero este castigo sí representa un ingreso extra a la institución encargada, por EJEMPLO, si en enero hubo un total de mil multas y en febrero se contabilizan dos mil multas con este nuevo sistema, significa que incrementó un 100% el ingreso a la Secretaría de Movilidad y Transporte en comparación al mes anterior. ¿Me explico?

Siempre he pensado que las fotomultas y los parquímetros sirven exclusivamente para recaudar dinero, no para educar, un claro ejemplo es que en muchos de los municipios de Tlaxcala en donde hay sistema de parquímetros no se ha visto un beneficio real para la población o para el sistema vial.

No sé a ustedes, pero desde que leí esta noticia me he puesto a pensar si de verdad se utilizará el dinero para rehabilitar nuestras carreteras, si se realizarán obras viales que beneficien a nuestro estado o, como siempre sucede en nuestro entorno político, los ingresos se usarán en “cosas más importantes” y ese recurso será discrecional ¿O cómo los ciudadanos podemos tener acceso a saber en que se aplicarán esos recursos?

Quisiera comprender los “beneficios” que traerán las fotomultas, pero nadie los conoce; quisiera dejar de pensar que es una acción más para lastimar los bolsillos de las y los contribuyentes, pues en un país en donde sube el salario mínimo pero ultra sube el costo de la canasta básica cada momento, afectar la economía familiar no es una decisión acertada.

De verdad deseo y espero que el dinero de las multas se destine a la construcción de infraestructura vial, bacheo en las calles, pasos peatonales, ciclovías, corredores y muchos otros espacios que ayuden a la movilidad de las y los tlaxcaltecas.