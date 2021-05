Resiliencia | La importancia de la Seguridad Pública

La gran importancia de la Seguridad Pública es responsabilidad de los gobiernos y lo que se busca es evitar las alteraciones al orden social, la importancia tiende a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales. La Seguridad Pública es un Servicio y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

Hablar de Seguridad Pública es un tema, complejo y complicado a la vez, debemos comprender dos aspectos relevantes; en primer lugar, la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales y no para improvisados; cuando nos referimos a profesionales, no estamos diciendo “uniformados” (policías o militares en actividad o retirados, etc.). Nos referimos a personas formadas, primero en Administración del Estado y luego en Educación Superior para la Seguridad, con fundamentos y metodología científica de nivel universitario; en segundo lugar, un meticuloso planeamiento previo, debido a esto es que se menciona la necesidad de profesionales, toda vez que el debido planeamiento evitará decisiones extremas y de excepción.

Un adecuado tratamiento de la Seguridad Publica permitirá fijar un Objetivo General para la Administración, que será perdurable en el tiempo, porque sin importar quien este en funciones, aquél permanecerá en el mismo lugar de Jerarquía, por lo que, de ese Objetivo General se desprenderán las Políticas (grandes líneas de acción), seleccionadas por las autoridades del área, luego los Objetivos Secundarios y los respectivos Planes y Programas por alcanzar.

El Poder de Policía tiende al cumplimiento de las reglamentaciones para la buena convivencia y a la normativa de regulación de las distintas actividades especialmente comerciales, de edificación, de uso de las instalaciones, lo que constituye la piedra angular para la realización de un servicio eficaz, lo fundamental en éste ámbito es la Formación Técnica y la Ética del Funcionario encargado de aplicar la normativa, en segundo término y a favor de la mejor convivencia, una disciplina ciudadana dirigida al cumplimiento de la norma.

La Policía Uniformada tiene la gran responsabilidad de velar por la seguridad física de las personas y de los bienes, entonces la Prevención como modo de acción o como Política, cobra el papel preponderante, igualmente la eficaz Investigación de los delitos y crímenes permite contrarrestar la inseguridad.

En la Formación Profesional, está involucrados tanto el conocimiento de la ley, el respeto por los derechos y garantías individuales, la ética y moral policial, el régimen procedimental, la organización del servicio, las relaciones y coordinación con los funcionarios judiciales. Deben ser dotados con el equipamiento que corresponde; uniformes, armas, medios de comunicaciones y movilidad, asimismo el acceso a la tecnología aporta la ayuda necesaria para optimizar los Servicios de Policía, es por ello que los presupuestos que se definan preverán la adquisición de los medios técnicos modernos para ser usados en las tareas preventivas como para las investigaciones.

Finalmente, merece destacarse que el aspecto humano de la función es necesario dentro del cumplimiento del Servicio de Policía, una adecuada relación ciudadano-policía o policía-vecino, ayuda significativamente en la calidad del servicio.