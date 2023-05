¡Va de protestas…!

¡Vivimos en la inconformidad…!, ¡el actual, es un mundo de protestas…! UNO, los maestros se inconforman, porque llaman insuficiente al incremento que recibieron. Los padres de familia también, porque mayo es de vagancia sin clases. Claro, los alumnos no, porque, aunque impreparados, aprobarán el año escolar. DOS, los migrantes protestan, porque caminaron miles de kilómetros para recibir un “portazo” al llegar a la frontera. Los munícipes de allá, porque los migrantes son carga social que gravita sobre la ciudad. Los ciudadanos fronterizos, porque se inundaron de menesterosos y extraños.

TRES, el estado mexicano le reclama al de Israel la entrega de Zerón, para enjuiciarlo por espionaje, tortura y compras ilícitas. Los ex poderosos hoy desplazados del poder protestan, clamando que “Zerón no se toca”, para que no venga y destripe sus truculencias. CUATRO, Monreal protesta en silencio, porque el poder no lo “corcholatea”, pero él, es un globo que solito se infla y candidatea. CINCO, Los otrora poderosos, hoy desplazados reclaman el ayer, donde chapoteaban en la corrupción y la tranza. En cambio, los nuevos morenistas, la practican con discreción y a la chita callando, de todas maneras, llenan su “alcancía”. SEIS, “los profes” de la UNAM protestan, porque huelen un fraude en el contrato colectivo de trabajo. SIETE, la CNTE, lo hace para justificar su existencia, “el gobierno no cumple lo prometido”; quieren se resuelva en cinco años lo que en muchos se acumuló.

OCHO, los familiares del asesinado Javier Valdez protestan, porque van seis años de impunidad y el tal “mini Lic.” No llega a México para ser enjuiciado. NUEVE, los deudores alimentarios protestan, porque se hará un catálogo donde sean balconeados y esto les impedirá ser candidatos. Pero las madres solteras lo hacen, porque es tortuoso el camino para alcanzar ese beneficio. Los alimentos son de imperiosa necesidad e inaplazables, pero no para la burocracia jurídica; DIEZ, el electorado de EDO MEX protesta, porque se “cocina” un fraude descomunal, por parte de quienes llevan un siglo desgobernando; gritan que ya basta de engañifas y truculencias. ONCE, protestan los transportistas que llevan mercancías a Texas; aquel estado, retarda la entrada buscando indocumentados. Largas filas y perdidas se ocasionan. Época electoral en EEUU, en donde eso y más veremos.

DOCE, en Puebla el “popo” protesta “vomitando” lava y ceniza; “Don Goyo” ya se cansó de que lo rapen, y no haya justicia. En San José Zetina de esa entidad una mafia despoja de tierras a los locales; las victimas están indignadas. TRECE, en Puebla capital, los voceadores de la prensa protestan, les prohibieron sus céntricas casetas de venta. CATORCE, en Xicohtzinco Tlaxcala, el munícipe ya despacha en palacio, pero con el “marcaje” de sus adversarios; le “amarraron” las manos con vigilancia permanente, para que el presupuesto no desaparezca. QUINCE, el gobierno mexicano protesta contra la OEA, que “metichi” como siempre, pide el fin de las “mañaneras”. Mi conciencia protesta, porque esos fantoches son títeres de los poderosos planetarios.

DIECISÉIS, en Tamaulipas, las familias dolientes del choque carretero de veintisiete muertos, reclaman los restos de sus seres queridos. DIECISIETE, los trigueros de Sinaloa, exigen un precio justo de garantía; mi estomago protesta por lo caro del pan que ahora comemos.

EPILOGO, este es un mundo de protestas; más aún, en el zoológico de Aragón del DF, en la soledad encarcelamiento y maltrato una elefanta se pregunta porque está lejos de sus congéneres africanos. ¿Por qué encarcelamos a los animales, si nacieron en la libertad como nosotros?

TANTA PROTESTA CANSA; pero aquí vienen las buenas; el James Webb, confirma la existencia de agua en el cinturón de asteroides del sistema solar. ¿Habrá vida?, aunque fuera microscópica? OTRA, las “sirenas” mexicanas regresaran del mundial de Egipto cargadas de oro y entre aplausos; la CONADE protesta porque “no se dejaron ayudar”. OTRA BUENA, el bolero musical cubano-mexicano, será declarado patrimonio de la humanidad. Entre tantas inconformidades este escribidor se revela, porque dispone de un mínimo espacio, en donde no caben tantas protestas de este mundo inconforme. ¡Y bueno… Inquieto como soy, mejor ya no protesto y ya me voy!