Agustín Molina, éxito que inspira

Ignacio Agustín Molina Irigoyen es tlaxcalteca y ha puesto en alto el nombre de la entidad en otros países como un hombre emprendedor, que busca apoyar a más personas que quieren salir adelante y a creer en los negocios, por muy pequeños que sean.

Círculos platicó con este hombre que inspira a otros emprendedores y contó como ser una persona exitosa en todos los aspectos.

Expreso que el comenzó en el mundo del emprendimiento hace 11 años, tuvo un pequeño negocio de comida donde conoció a una persona que lo invitó a ser parte de un negocio que poco creía que fuera ser bueno, sin embrago, le apostó a todo y con perseverancia ha logrado muchas cosas buenas que le han permitido conocer a gente con la misma visión de crecer.

Hoy en redes sociales él da sus mejores consejos para ser un gran emprendedor, la empresa donde colabora se llama ACN FLAH SERVICIOS, que tiene que ver con la tecnología y más.

En ese camino ha afrontado dificultades, pero también logros que hoy nos cuenta

¿Qué significa el espíritu emprendedor para ti?

El espíritu emprendedor mí significa el atreverte a iniciar algo qué tal vez no conoces pero que estás dispuesto a afrontar, con riesgo, pero sin miedo a equivocarte, es creer en lo que haces en lo que sueñas y es lo que crees que es posible para ti.

Es tlaxcalteca y cree que todo negocio que se emprende tiene futuro, solo es tener perseverancia. | Ruth Padilla

¿Qué impulsa a un emprendedor?

Creo que para cada una de las personas podría ser diferente, pero sin duda son las ganas de hacer algo por ti mismo, de creer que es posible llegar a materializar tus sueños, y un porqué que te levante todos los días a aprender, adquirir habilidades, modificar en el camino y todos los días esforzarte para acercarte a lo que a ti te gustaría tener en el presente, pero trabajando para el futuro.

¿Cuáles son las características de un emprendedor?

Yo creo que algunas de las características principales son no darte por vencido a pesar de que sea más complicado de lo que pensaste, no funcione como tú quisieras, de qué tal vez las personas que están a tu alrededor no se sientan identificados con lo que haces y, aun así, continuar.

¿Qué te hace exitoso en un negocio?

El éxito creo que para cada una de las personas es completamente diferente englobarlo en una sola respuesta sería pensar que todos quieren lo mismo que tú, sin embargo, para mí el éxito en un negocio es el resultado diario, alcanzar las metas que tienes y estar en continua mejora, tener objetivos que te hagan feliz que te ayudan a crecer y que puedas sentirte como un ejemplo para otros y no una advertencia.

¿Cuáles son las principales características que ve un empresario en diferentes países?

Creo que el empresario ve oportunidad en donde otros ven dificultad, adelantarte a lo que sabes que eventualmente va a suceder y que puede llegar primero, sin importar el tiempo la organización, es tener un objetivo claro y tratar de llegar a él todos los días, entendiendo el principal objetivo de tener algo que todo el mundo quiere, aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia.

¿Qué significa para ti la riqueza?

La riqueza para mi es sentirte pleno, alineado a tus ideales, trabajando con integridad creando un futuro para tu familia, ser el ejemplo y ayudar a otros alcanzar lo que se proponen es tener abundancia en salud, conocimiento, habilidades, y poder compartir tiempo con las personas que amas, La riqueza es un estado mental y material con el que te sientes a gusto, pero no conforme”.

¿Cuál es el papel de la responsabilidad social corporativa de empresas?

“Es darle las herramientas a las personas para poder desarrollarse en el ámbito en el que se encuentra, entender que el máximo capital que se posee es el humano, es poder brindar y repartir ganancias y un futuro más brillante para todos”.

¿Cuál es el papel de los empresarios en la economía y sociedad?

Creo que es fundamental ya qué son responsables de los grandes cambios, acción de un mejor futuro y del bienestar para toda una sociedad, son los que apuestan por su idea y los que invierten tiempo recursos para poder llegar a construir algo que inicia en la mente de los empresarios, puede ser una idea una mejora o algo que nunca antes se haya visto.

¿Cuál sería tu mensaje a los interesados en emprendimiento?

Es desde el principio comprender que no será fácil pero que va a valer la pena, que en el camino tienes que reinventarte las veces que sean necesarias para alcanzar tu objetivo, es entender que no existen los fracasos sino más bien retroalimentación para volverte mejor, es no poner fecha de expiración a tus sueños, es creer en ti aunque no muchos lo hagan, y entender que no todos estarán de acuerdo con lo que haces, es saber que el proceso será muy difícil y qué tal vez no te enamores del mismo, pero si del resultado, es poder crear ver y soñar en algo que todavía no existe pero que con tu esfuerzo visión y constancia puede ser realidad, porque el esfuerzo vale la pena, no es crear riqueza por la gente sino con la gente, es enfocarte a cumplir los sueños a otros para que automáticamente tú puedas cumplir los tuyos.

“Construye un futuro en tu cabeza y crea el plan con metas específicas, medibles y posibles”





