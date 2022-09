Al ritmo de Mozart y Bach, Raymundo armoniza el centro de Tlaxcala

Los parques de Tlaxcala están llenos de magia gracias a los artistas y artesanos que impregnan cada rincón de colores, letras y melodías. Uno de ellos es Raymundo Fernández, un Joven pianista que, desde hace dos años, se apropió de la Plaza Xicohténcatl, en Tlaxcala capital, para compartir canciones con locales y visitantes del estado acompañado de su teclado como lo han hecho otros artistas ambulantes a lo largo de la historia. Círculos Reflejan máscaras de cartón tradiciones de carnaval tlaxcalteca

Raymundo tiene 27 años y es egresado de la Facultad de Música en la Ciudad de México. Llegó a Tlaxcala en el 2020 buscando un espacio sereno donde se pudiera desarrollar personal y profesionalmente



hice lo posible por irme a provincia y Tlaxcala fue un lugar perfecto; el aire está limpio y la gente es más tranquila. Se siente diferente y no pienso irme

, comparte a los lectores de este Diario.

La especialidad de Raymundo es el clavecín, un instrumento que antecede al piano donde se interpretan partituras del renacimiento y el barroco. Por tal motivo, en su repertorio sonoro destacan los clásicos de Mozart e iconos del arte barroco como Bach, pues asegura que su propuesta es acercar la música de arte académico a todos los públicos para que la conozcan y se diversifiquen los géneros que actualmente predominan en el mercado: hay gente que se me acerca y me pregunta por lo que estoy tocando y hasta me han dicho que nunca la habían escuchado. Creo que esta es una forma de presentar a todos a este otro estilo

En estos dos años, Raymundo ha descubierto que el público de Tlaxcala disfruta de lo clásico, ya que las felicitaciones no han faltado durante las presentaciones que tiene en la capital y en su trabajo oficial dentro de un restaurante de Val'Quirico:

Nadie me ha venido a decir «no me gusta», al contrario, todos esperan más.

Mozart creía que la música es el único camino hacia lo trascendente, y el joven pianista ha replicado la idea cuando reflexiona que:

La música es una dimensión en donde se respira, se vive y se puede hacer todo En consecuencia, apuesta por la idea de que el éxito es dedicarse a su sueño: Todos los que creen que no se puede vivir de la música o de la danza yo les diría: sí se puede vivir de lo que más te gusta hacer y se vive muy bien.

No pierdas la oportunidad de escuchar y retribuir las interpretaciones de Raymundo; los lunes y jueves desde el mediodía y hasta caer la tarde lo puedes encontrar instalado junto al andador de San Francisco.

