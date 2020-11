Brenda Orduña tiene nueva corona

Brenda Orduña, sin duda toda una reina en todo lo que se propone, recientemente participó en el certamen de belleza Miss Perla México Petite 2020, representó a Tlaxcala, fueron cinco días de concentración en Mazatlán Sinaloa, donde pudo recorrer algunos lugares antes del concurso.

Llegó el día esperado y con gran emoción pero a la vez con nervios, la bella joven no se dio por vencida y luchó hasta tener la corona nacional, siempre demostró interés por conquistar este título, su esfuerzo se reflejó en la final y nunca dudó que sería ganadora.

“Todas las participantes fueron sumamente guapas, claro que yo no me sentía menos, pero si llegó el momento de los nervios, pero nunca bajé la cabeza y mi disciplina se notó mucho, y dije que esa corona sería para Tlaxcala, cuando llegó el día del concurso y el final de este, solo nombraron dos estados obvio yo estaba en esos, todo se volvió silencio en mí y sentía nervios cuando escucho, la hormona es para Tlaxcala, sentí que desmayaba me quedé en shock, y aquí está la corona para mí bello estado”.

Comentó que en esta experiencia viajó sola, y el día de la final unas horas antes llegó su mamá para apoyarla al cien, lo que la motivo más para entregarse con amor en la pasarela dónde demostró ser la mejor.

“Está experiencia fue una más de muchas bonitas que he tenido a lo largo de mi cartera como modelo y chica fitness, estoy agradecida con lo que la vida y Dios me ha dado, desde niña soñé esto y lo estoy haciendo realidad”.

AGRADECE LA CRÍTICA

La hermosa Brenda es una persona no le teme a las críticas, ya que entiende que es parte de esto y que las ha tomado positivamente, ya que de estás ha mejorado algunos aspectos.

“Las críticas no me incomodan, al contrario las tomo para bien, porque en algunas me doy cuenta en lo que tengo que mejorar, y los que nos dedicamos a esto estamos expuestos a todo y no nos debemos enojar, hay que sonreír y ver las cosas positivamente”.

Agradeció a sus patrocinadores el apoyo, dijo que en vestidos fue Moda Extreme, a cargo de todo el Hair Desing fue Show Tlaxcala; en vestidos de noche y gala con los que recibió la corona fueron de Velladonie, las fotos oficiales de Israel Luna, uñas de Studio Divinas y como parte de la preparación fue en Power Gym, Viraliry Spa, Cosmétics Zaid y Sin culpa Tlaxcala. Finalmente dijo sentirse muy feliz y agradecida con la vida por las oportunidades y hermosas vivencias que ha tenido y aseguró que seguirá dando lo mejor de sí.

“Estoy agradecida con lo que la vida y Dios me ha dado”

