Brenda Solís nos cuenta su experiencia con el estilo gótico, el arte y la moda

Brenda Solís Zarco, figura destacada en el mundo de la moda gótica local, es mucho más que su apariencia distintiva. A sus 28 años, esta ingeniera civil oriunda del municipio de Panotla, ha logrado fusionar su amor por el arte con su estilo de vida único.

Desde temprana edad, Brenda sintió una fascinación por la moda gótica. Recuerdo ver en revistas atuendos que me llamaban la atención: botas negras enormes, maquillajes extravagantes, compartió en entrevista para este Diario. Sin embargo, no fue hasta que ingresó a la universidad que se atrevió a adoptar este estilo de vestir.

Aunque su gusto por la moda gótica es evidente, Brenda destaca que su estilo va más allá. “Me identifico con elementos del metal, pero también aprecio la diversidad en mis atuendos”, aclara. Sus pinturas, que reflejan su estética gótica, han sido exhibidas en galerías tanto locales como en ciudades como Ciudad de México y Puebla.

Apasionada lectora, Brenda encuentra inspiración en una variedad de géneros literarios, desde el terror hasta la ciencia. Entre sus obras favoritas se encuentra “El mundo y sus demonios” de Carl Sagan. Actualmente, está inmersa en la lectura de “Las leyes de la naturaleza humana” de Robert Greene.

En cuanto a sus gustos musicales, Brenda es una conocedora exigente. Aunque su corazón pertenece al metal en todas sus formas, también disfruta del pop en inglés, la música clásica y el jazz. Su grupo favorito es Cattle Decapitation.

A pesar de los clichés asociados con la subcultura gótica, Brenda elige destacar la riqueza de su expresión personal más allá de la estética. No me identifico con el pensamiento pesimista; prefiero ver el mundo en toda su complejidad, afirma.

Cuando se trata de su estilo de vestir, Brenda no sigue reglas preestablecidas. “No me inspiro en nada ni en nadie; soy única”, declara. Su armario rebosa de prendas versátiles, principalmente en tonos oscuros, que combina con maestría para crear conjuntos únicos y llamativos.

Finalmente, al hablar sobre la evolución de su estilo, Brenda reflexiona sobre su transformación personal. Antes era más masculina en mi vestimenta, pero ahora prefiero prendas más ajustadas y femeninas, comparte. Brenda Solís Zarco demuestra que la moda gótica es mucho más que una simple estética: es una expresión de individualidad y pasión por el arte.