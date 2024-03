Cinco diseñadores tlaxcaltecas que marcan tendencia a nivel internacional

Hoy la palabra moda es más popular que en otros años; hoy el diseño de moda es una disciplina que va mucho más allá de la creación de prendas, Tlaxcala se ha posicionado a nivel internacional como el lugar donde nace el glamur, y es que esta mención la ha ganado gracias a los diseñadores que han puesto en alto su talento con grandes artistas y en desfiles de moda, no solo en Estados Unidos, también en Europa y que orgullosamente son tlaxcaltecas.

Son considerados auténticos iconos de la moda. Se han convertido en referentes culturales e históricos y marcan con su estilo los diseños de decenas de personas dentro de la sociedad.

Entre los diseñadores de moda de estilo más clásico y con más influencia, está Alán Varela, quien es originario del municipio de Totolac, fue ganador del “Primer Festival Tlaxqui, Arte y Moda”, en el 2019, de ahí se le abrieron muchas puertas para seguir triunfando en este mundo de glamur, participó en varias pasarelas a nivel nacional y hoy en día es una de los famosos de Italia, donde ha presentado inmensos diseños que marcan tendencia.

Otro de los más destacados e influyentes en este ramo, es Andrés Caballero Macuil, quien es conocido en Italia por su propia empresa de moda “San Andres Milano”, que es famosa por los diseños de alta costura y de innovación en el mundo del glamur. La carrera de este famoso diseñador de modas comenzó en el 2001, cuando decidió partir para Milán Italia. su primera colección fue en el 2006 durante la semana de la moda de Milán y en el 2012 fue uno de los finalistas del proyecto de modas Who Is On Next, de la famosa y muy reconocida revista Vogue.

Iván Varela Cano, es otro de los diseñadores de moda más cotizados en este momento; ha diseñado vestuarios para artistas de renombre, ha estado en pasarelas de moda a nivel internacional, como en la semana de la moda en Estados Unidos y en Francia, así como también tiene una tienda de ropa y accesorios artesanales de Tlaxcala en esta ciudad, donde los franceses han quedado impresionados con su talento. Iván es nativo del municipio de Totolac y es otro más de la entidad que pone en alto el nombre de su tierra.

No se queda atrás Antonio Gutiérrez, quien con su marca que lleva su propio nombre ha logrado ser auténtico en este mundo de la farándula y de la moda. Su talento es conocido en diferentes partes de México y fuera del país, siempre se le ve innovando en sus diseños que son de alta costura, pero sin perder la tendencia con el toque de elegancia que lo distingue.

Pepe Aguilar Merino en los últimos meses ha tomado terreno en las pasarelas de moda más importantes de México / Ruth Padilla / El Sol de Tlaxcla

En esta lista no podía falta Pepe Aguilar Merino, que en los últimos meses ha tomado terreno en las pasarelas de moda, más importantes de México, con su colección y diseños de rebozos, con lo que busca recatar esta prenda distinguida en nuestro país.

Ha tenido tanto éxito, que ha sido invitado para que participe en pasarelas de Estados Unidos. Pepe es originario del municipio de El Carme Tequexquitla.