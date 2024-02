Karla María Huerta es empresaria y deportista de éxito

Karla María Huerta Álvarez es una apasionada del deporte, pero también del modelaje y la moda. La joven de 28 años de edad ha sabido combinar estas actividades en un perfecto equilibrio.

Tiene su propia agencia de edecanes y en el ámbito deportivo ha representado a Tlaxcala en las siguientes disciplinas: natación, futbol, basquetbol, pesas, Jiu-jitsu y artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

Además es estilista de profesión y actualmente estudia la Licenciatura en Intervención Educativa, referente a esto, explicó que se prepara para ofrecer un mejor futuro para su hijo.

Siempre me ha gustado el deporte y lo he practicado desde pequeña, natación, futbol, basquetbol, pesas desde los 12 años y desde hace cinco años he practicado jiu-jitsu brasileño y MMA, expresó.

-¿Quién es Karla María Huerta?

-Una persona a quien le encanta cumplir sus sueños y, a pesar de ser madre soltera desde pequeña siempre dije que cumpliría mis sueños y lo estoy logrando haciendo cada cosa que me gusta con pasión.

Sus inicios

Karla mostró interés por el deporte desde la infancia, por lo que comenzó a practicar algunas disciplinas.

-¿Siempre has practicado deporte individual?

-No, mucho tiempo hice deportes en grupo, después decidí empezar con los de contacto y terminé encontrando mi pasión en el jiu-jitsu brasileño. Es un deporte muy bonito, por lo cual estoy agradecida con mis entrenadores Fabián Aguilar Ventura y Omar Lina Ordóñez”.

-¿Qué te ha dejado ser una deportista con belleza y estilo; además, profesional?

-Primero, me ha dado la oportunidad de conocer nuevas ciudades, representando con orgullo al estado de Tlaxcala, este amor al deporte me ha ayudado a darme a conocer en el medio con tres peleas de MMA ganadas y unas 25 peleas de jiu-jitsu ganadas.

-¿Sientes que estás lista para algo mucho mayor en el ámbito deportivo?

-No me siento, lo estoy y muy bien, gracias a Dios llevo un buen récord, siempre con la felicidad de llegar con una medalla a mi casa.

-¿En qué piensas cuando estás compitiendo en algún deporte?

-Siempre intento pensar en cosas positivas y recuerdo que he trabajado duro para llegar hasta donde estoy.. y recordar lo dedicada que estaba en mi rutina, eso me calma y me ayuda mucho, trato de no preocuparme en si gano o pierdo, solo en que participaré y daré lo mejor, siempre poniendo en alto el nombre de Tlaxcala.

-Se te conoce por tu confianza en ti misma. ¿De dónde viene esa seguridad?

-Creo que lo he conseguido de la gente que me rodea, especialmente de mis padres que me han enseñado a ver todo de una manera positiva, y que lo malo siempre lo vea como prueba, para después hacerlo mejor sin remordimientos.

-Ser estrella es una gran experiencia, pero conlleva muchos sacrificios…

-Sí. Llevar una dieta balanceada, aclaro, no dejar de comer, solo consumir cosas saludables.

-Aparte de deportista también eres emprendedora, cuéntame sobre eso.

-En este momento soy dueña de mi propia agencia de edecanes en el estado de Tlaxcala con el nombre de KARMHA.

Es uno de mis sueños cumplidos, trabajé duro para lograrlo.

Lo que puedo decirle a las chicas que se ven envueltas en mi misma situación siendo madres solteras y no solo ellas, también a jóvenes que no saben cómo luchar por sus sueños, que sí pueden lograr todo lo que se propongan, pero que nunca miren el pasado, siempre tengan presente lo que les gusta, a dónde quieren llegar y sobre todo qué tipo de persona quieren ser.

-¿Y en tu vida como estilista cómo te desenvuelves?

-Es una pregunta interesante, soy una multiusos, nunca me verán parada en una sola cosa, esta profesión es otra de mis pasiones y en mis tiempos libres realizo mi trabajo en todo lo que tiene que ver en esta rama, y en lo personal soy vanidosa, no solo empleo mi talento en mis clientas, también en mí.

-De todo lo que haces ¿Qué resaltarías?

-No tengo algo que sea mi preferencia, todo me agrada.





-¿Tu consejo para toda mujer que quiere salir adelante?

-No dejen que el tiempo les quite de su mente el objetivo y la meta que quieren lograr, cualquier profesión o vocación por más humilde que sea, si lo haces de corazón siempre serás la mejor..