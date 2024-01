Lupita Carmona comparte sus vivencias como reina del “Carnaval Tlaxcala 2023”

María Guadalupe Carmona Gallegos es actualmente la reina del “Carnaval Tlaxcala 2023” y está a días de entregar su corona. En entrevista dijo que ser reina del Carnaval de Tlaxcala es una de las experiencias de vida que más agradezco; portar la corona es un privilegio, un honor, un hermoso regalo.

En la víspera de la gran fiesta colorida, Lupita trae al presente la emoción desbordada de cuando fue su coronación, de aquel día que dijeron su nombre como la nueva reina del “Carnaval de Tlaxcala 2023”. La soberana de 21 años de edad es miembro de la camada de Huehues El Rosario Ocotoxco y tiene 12 años bailando.

Estás a punto de dejar tu reinado ¿Qué es lo que te llevas de esta experiencia?

Me llevo una gran satisfacción de haber representado digna y orgullosamente una de las fiestas más importantes de mi bella Tlaxcala, al igual que tuve la oportunidad de conocer muchas personas e intercambiar conocimientos y costumbres de otros estados. Viajé y disfruté cada compromiso que me fue encomendado conociendo otras identidades”.

¿Qué fue lo que más te gustó de este reinado?

El poder ser parte de un momento importante para Tlaxcala, como el estar en la gira promocional y en diversas actividades del Trophy Tour del Voleibol De Playa Tlaxcala 2023.

¿Qué es lo que te motiva de esta fiesta?

La alegría, el gusto, bailar, conocer gente nueva seguir conviviendo y participando en cada presentación de mi camada, así como visitar a diversas camadas del estado.

Durante el año de reinado ¿utilizaste el mismo traje o tuviste diferentes?

Afortunadamente tuve el apoyo de mis padres para utilizar más vestidos, portando cinco vestuarios diferentes en todo el año, todos hechos a mano de chaquira y diversos materiales, por bordadores de mi municipio y diversa variedad de pluma. También con una variedad de vestidos de gala ya que, en algunos eventos lo requerían siendo mis diseñadores siempre la marca Km0, orgullosamente tlaxcalteca.

¿Qué cualidades o características debe poseer una reina del carnaval?

Principalmente ser carnavalera de corazón y llevarlo en la sangre, sentirte orgullosa de tus costumbres y tradiciones. Tener el conocimiento de todo lo que implica el Carnaval desde la música, la danza y su importante significado. Conocer la historia de nuestro estado. Pero lo más importante, es siempre estar alegre y sonriente pues el cargo representa la mayor fiesta de Tlaxcala.

¿Además del turismo y la cultura, que otras cualidades destacaste?





Siempre fui una persona responsable y puntual, sencilla y humanitaria con todas las personas que conviví. La amistad que quedó y el respeto hacia mi persona y yo con ellos en sus invitaciones y participaciones con diversas camadas del estado de Tlaxcala.

¿Cuál sería tu mensaje para la próxima reina del “Carnaval Tlaxcala 2024”?

Que viva y disfrute cada momento de esta hermosa experiencia ya que por algún motivo eres la siguiente reina y no olvides que los tiempos de Dios, son perfectos y por eso ahora eres tú.

No siempre tendrás los mismos tratos qué te gustaría recibir, pero debemos de entender que estás por gusto sin esperar nada a cambio ya que eso es el verdadero amor al Carnaval. Valora cada detalle por muy pequeño que sea pues la gente te lo da de corazón y dependiendo a sus posibilidades. Pero siempre pensando en agradarte a ti. No pierdas nunca tu humildad y sencillez, que eso te abrirá muchas puertas y amistades. No pierdas la oportunidad de seguir adquiriendo conocimiento en cuestión de la historia, costumbres y tradiciones de nuestro bello estado.

Por último, agradeció el apoyo de las personas que siempre estuvieron con ella durante su reinado, al doctor Homero Meneses, Javier Fragoso, David Sarmiento Fernando Cortes de la camada El Rosario Ocotoxco.