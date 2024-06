Conoce a Lorena Yandel, la zanquera que danza en lo alto

En el mundo del arte hay quienes hacen más que solo existir; dejan una huella, una impresión que despierta emociones y deslumbra los sentidos. Lorena Yandel Alvarado Perea es una de esas almas intrépidas que desafían la gravedad con cada movimiento en el aire, entre telas que la envuelven en una danza de emociones inimaginables.

Círculos Chefs tlaxcaltecas participarán en la Copa Culinaria de las Américas

No dejes de leer: ➡️¿Ya conoces Fem Club? Esta plataforma de solidaridad femenina permite la economía circular entre mujeres tlaxcaltecas

Originaria del municipio de Yauhquemehcan, Lorena recuerda el día en que eligió su destino artístico: fue mientras caminaba por las calles del centro de Tlaxcala cuando se topó con un zanquero, cuyos movimientos la dejaron asombrada.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En una entrevista para nuestro medio de comunicación, Lorena comparte cómo este encuentro la llevó a explorar un mundo completamente nuevo. Inspirada por la destreza del zanquero, se sumergió en videos y tutoriales, alimentando así su sueño de convertirse en una artista del aire.

Sin embargo, el camino no fue fácil. A pesar de sus innatos talentos para el baile y el canto, tuvo que enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su determinación. Con cada acrobacia, con cada movimiento delicado, se recordaba a sí misma que era capaz, que nada la detendría en su ascenso hacia la cima.

Círculos Escamoles: el “caviar mexicano” que conquista paladares con su sabor ancestral

Entérate: ➡️Kelly Yáñez busca ser embajadora del mariachi

Hablando sobre su pasión por el canto, Lorena revela que desde los cuatro años comenzó a cultivar esta habilidad, convirtiéndose en una artista polifacética que no solo domina el arte de la zanquera, sino también el baile y el canto. En eventos donde es invitada, su presencia se convierte en un espectáculo completo.

Su participación en un grupo musical le ha brindado numerosas oportunidades, entre ellas la de explorar nuevas facetas del arte. “Disfruto mucho bailar”, comenta Lorena, es algo que me favorece y me llena de virtudes. Me encanta zanquear y me gustaría seguir explorando esta actividad en todas sus formas y expresiones.





Vladimir Juárez Vladimir Juárez / Gracias a ti: CAEs

Sigue leyendo: ➡️¿Por qué son así? Este tiktoker viajó para conocer a una chica en Apizaco, pero ella nunca llegó

Finalmente, Lorena reflexiona sobre el viaje que la ha llevado hasta este punto en su vida. Gracias a su dedicación y pasión, ha aprendido a hacer mucho más que simplemente zanquear, cantar o bailar. Se ha sumergido en el mundo del maquillaje profesional y el modelaje, ampliando así su repertorio y abriendo nuevas puertas hacia el éxito.

OTROS TALENTOS

Lorena es una artista polifacética que no solo domina el arte de la zanquera, sino también el baile y el canto.