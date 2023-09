Elige el mejor outfit para ﬁestas patrias, entre lo tradicional y moderno

Combinar texturas y colores es la base para lograr el outfit perfecto para estas fiestas patrias.

Y no hay mejor pretexto para sacar a relucir las prendas que nos hacen sentir orgullosos de nuestras tradiciones, sin dejar de estar a la moda.

Es importante resaltar la ropa artesanal de nuestra gente de Tlaxcala y por ello aquí te damos algunas recomendaciones para que este mes de septiembre luzcas con todo el orgullo mexicano.

Puedes optar por una combinación utilizando los colores nacionales: verde, blanco y rojo, en pequeñas apariciones, acentuándolos con accesorios dorados para generar el balance de color adecuado, como son los toreritos y las gabardinas que en Colectivo Isabella puedes encontrar.

Por otro lado, la mezclilla es un aliado que nunca va a fallar, puedes generar un outfit completo de esta tela y complementarlo con tus accesorios.

Estos pueden ser alusivos a las fiestas patrias, o bien con motivos mexicanos. Una opción infalible es una mascada con estampado alegórico, las diademas son otra de las tendencias.

Otra opción es combinar aquellas prendas que son típicas de cada región del país con alguna de tono neutro que contraste, el color negro es la opción para hacerlo. O bien, si la ocasión es muy formal, puedes llevar un clásico vestido largo y acentuarlo con accesorios sobrios alusivos a estas fechas.

Y para estar completa con los looks el maquillaje no puede fallar, por eso nuestro amigo Arturo Vega Torres, maquillista profesional y destacado en la moda también, puso a la onda a las modelos, con colores cálidos y mexicanos que ustedes mismas pueden aplicárselo.

Explicó que el maquillaje que podemos ver hace relevancia a la temporada patria, importante para todos los mexicanos. Podemos ver colores como verde, blanco y rojo, ocupando también tonos tierra para complementar el look, cada uno de los looks está pensado para armonizar y completar el arreglo en general, ocupando desde labios rojos a colores como nude, cobrizo, inclusive rosa mexicano, pasando de sombras mate a sombras satinadas, un poco de glitter para un look más jovial y atrevido.

Todavía tenemos algo más, las boinas no pasan de moda y en los colores mexicanos están en tendencia. Para finalizar los outfits para mujeres, completa estos con una bolsa artesanal, y qué mejor que tengan estampada la palabra Tlaxcala.

Para los caballeros también hay outfits artesanales, y en esta temporada y para una fiesta mexicana las guayaberas son las indicadas, existen de todos los colores, las más comunes: blancas y negras, que son las que resaltarán en este mes de septiembre.

Pero si eres más casual, las playeras artesanales son ideales, además de que van con todo tipo de pantalón, con zapatos casuales y no casuales.