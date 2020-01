Karen Salas debuta en la balada-pop

La cantante de balada-pop, Karen Salas estuvo en la Plaza de la Constitución en Tlaxcala para pasar un agradable día con sus seguidores de redes sociales, pues como lo había anunciado, tuvo una convivencia con sus fans para pasar un rato ameno y para agradecerles el apoyo que ha recibido por sus interpretaciones.

Fue un día de mucha alegría, pues Karen Salas no se imaginó que contaba con tanto cariño de sus seguidores que muy puntuales llegaron a la hora de la cita para conocerla y escucharla cantar en persona.

Elizabeth con Karen /RUTH PADILLA

Interpretó algunos covers del duo Ha*Ash. La cantante comentó que admira mucho a artistas como Yuri, Michael Jackson, Rocío Banquells, por mencionar algunos.

A la joven le encanta la balada pop y dijo que le gusta mucho la época de los 80´s, sin embargo, puede cantar de todo y de la actualidad.

Se ha dado a conocer en redes sociales por los covers que ha interpretado muy a su estilo y que le han gustado mucho a la gente. Sus seguidores admiran su voz.

Jared y Francisco con la intérprete /RUTH PADILLA

La hermosa Karen es un talento más de Tlaxcala que también compone sus canciones pero que hasta el momento no las ha registrado como deben estar, sin embargo, ha dado a conocer una que otra por medio de sus redes sociales y en su canal de YouTube.

Cinthia, Wendy y Karen /RUTH PADILLA

“Desde muy niña he agarrado mi cuaderno y me he puesto a escribir mis propias canciones, que hablan de amor de desamor y de vivencias personales y de amigos, quizás muy pronto las daré a conocer con un disco, se que me falta mucho, pero los sueños se logran con esfuerzo, y sé que lo voy a lograr”.

Berenice y Karen /RUTH PADILLA

Su talento no solo queda en cantar también toca flauta dulce desde los cinco años y ha participado en el concurso en-cantandote organizado por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

