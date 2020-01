Laura Mojica ama sus raíces

Laura Mojica es considerada como una de las mujeres más guapas de nuestro país. Actualmente es Miss México 2019 y se encuentra en Colombia participando en el reinado internacional del café, donde está segura obtendrá un buen lugar. En entrevista vía telefónica nos compartió algo de ella.

La bella soberana nacional, expresó que el titulo que ahora tiene, le ha ayudado a ver y entender el verdadero valor de una mujer, “lo mejor de una mujer que pueda tener se encuentra en la cabeza, no sirve de nada ser muy hermosa si no pueden aportar nada a la sociedad, por eso digo, todas las mujeres somos bellas, lo bello esta adentro de nosotras no afuera”.

Laura Mojica es una mujer considerada como una de las mujeres más guapas de nuestro País, actualmente es Miss México 2019 y se encuentra en el país de Colombia participando en el reinado internacional del café/CORTESÍA/Josue-Husai.

Dijo que el compromiso que tiene al portar su corona es de responsabilidad, ya que tiene en ella contribuir en cosas sociales y resaltar el nombre tanto de su estado como de México. “ese es mi verdadero compromiso, ahora en el internacional, no solo Oaxaca es protagonista, son todos los estados bellos de mi México.

Aseguró de sentirse orgullosa de ser parte de un gran equipo, de un certamen de belleza que es noble, pero sobre todo porque cuenta con gente tlaxcalteca que la apoya como Betito Becerra, un asesor de imagen y diseñador de modas que siempre esta al pendiente de lo que hace y corrigiéndole sus errores.

Laura Mojica pertenece a la organización Miss México Organization, de la cual en nuestro estado está representada por la organización Miss Tlaxcala que dirige la Agencia VELVET de Betito Becerra, “Tlaxcala brilla en los mejores eventos”.

