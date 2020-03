Lucy dejará su corona de Miss Petite Globe Tlaxcala 2019

La encantadora Lucy de la Cruz Buendía, es una de las reinas de bellezas más destacadas por su labor social y está a unas semanas de dejar su corona que le ha permitido ir a diversos lugares a difundir el bello estado de Tlaxcala, actualmente es Miss Petite Globe Tlaxcala 2019

La bella modelo es una de las soberanas más jóvenes de la entidad que siempre ha dado lo mejor desde que tuvo el triunfo, ha sido ejemplo para varias señoritas que sueñan con ser reinas de belleza.

La encantadora jovencita sueña con ser una modelo reconocida / RUTH PADILLA

Habló sobre su reinado que está a punto de dejar, pero siempre llevará en su corazón, aquí encontró excelentes amistades y todo esto le ha ayudado a ser mejor mujer, el estar frente al público constantemente, fue algo que le quitó los nervios y a no tener de lo que dirán.

“Antes, me daba mucha pena pararme frente al público, pero cuando llegué a este certamen y posar en pasarelas me ayudó a ser yo, a no temer y ver como si nada pasara o nadie me miraba, solo es cuestión de confiar en ti misma”.

Al preguntarle si continuará en el modelaje, contestó que sí, que tiene algunos proyectos en puerta, pero que por el momento no podía contarnos, sin embrago una vez ya concretados nos platicaría con lujo de detalle.

“Tengo muchos proyectos, pero me encantaría concretarlos para que te dé una explicación con más detalle, pero de que continuaré en la onda de las pasarelas, claro que sí, es mi sueño, quiero ser una modelo reconocida y creo ese camino no está lejos y agradezco el apoyo que El Sol de Tlaxcala siempre me brinda”.

Lucy tiene 16 años, estudia el cuarto semestre de preparatoria y combina sus sueños académicos con las pasarelas.

