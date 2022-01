Participará Rubén Lozano en concurso de canto

El cantante Rubén Lozano Rodríguez hizo audición en noviembre para el reality show virtual Mundo Musical, Canta México, donde pasó varias eliminatorias y hace unos días le confirmaron que es uno de los 18 participantes, por lo que no dudó en publicar su inmensa felicidad, además es el único tlaxcalteca que estará en este concurso de canto.

La transmisión será vía Facebook en “Mundomusical” y la gala iniciará el próximo 23 de enero. Todos los domingos se transmitirá el programa a las 20:00 horas. El ganador de este concurso será acreedor a una producción en Warner Music, así como obsequios de los patrocinadores.

Competirá con cantantes de Brasil, Honduras, Chile, Ecuador, Cuba y España.

Me siento muy orgulloso de representar a mi pueblo, a mi municipio, pero sobre todo a mi bello estado porque Tlaxcala sí existe y es una hermosura, pido que me apoyen a que sigan la página del reality show y le den me gusta a mis publicaciones, estoy seguro que Tlaxcala ganará

Rubén es originario de Santa María Atlihuetzia, en Yauhquemehcan, tiene una trayectoria de 15 años dentro del ámbito artístico.

Con 33 años de edad ha luchado por salir adelante dentro de este medio, al que desde niño le llamó la atención y hoy se ha formado en las filas de los cantantes destacados de Tlaxcala.

¿Cómo te sientes al ser aceptado en este reality show?

La transmisión del evento será por Facebook en la página "Mundomusical". Cortesía | Héctor López Montiel

“Me siento contento, es un orgullo representar a mi estado, sé que no vamos a quedar mal, me he preparado mucho y vamos con todo.

¿Es un reto para ti este concurso?

“Si, pero más que eso es un honor, pues soy el único tlaxcalteca que está en este concurso de canto”.

Por último, agradeció el apoyo de todos y de su familia que siempre han estado con él, “una vez más pido el apoyo de todos los lectores a que asistan virtualmente al reality show el próximo 23 de enero por Facebook en punto de las 20:00 horas”.

DATO:

La gala del concurso de canto virtual será el 23 de enero y cada domingo habrá transmisión a las 20:00 en el Facebook Mundomusical. El ganador será acreedor a una producción en Warner Music, así como obsequios de los patrocinadores.





