Rubén Lozano, enamorado de la música ranchera

Rubén Lozano Rodríguez, apasionado, amoroso y entregado a interpretar lo mejor de la música mexicana, a sus 32 años se ha convertido en uno de los cantantes más famosos en la entidad por su primorosa voz y entusiasmo al frente de su público.

El enamorado de la música regional es originario de Santa María Atlihuetzia, tiene 14 años siendo cantante, comenzó como baladista pero un concurso de canto dónde su reto fue interpretar una canción ranchera, se convenció que lo suyo está este género.

En entrevista para Círculos, nos comentó sobre sus inicios en este mundo de la música.

¿Qué te llevó a incursionar en la música regional?

El gusto de defender nuestra música que nos identifica como mexicanos y aparte la pasión y el orgullo que transmite está música.

¿Cómo ha sido la conformación de tu identidad musical?

Yo inicié siendo baladista pero como transcurrió el tiempo la música ranchera fue haciéndose parte de mí y yo de ella , entré a un concurso de música ranchera a nivel estatal resultando el ganador del primer lugar y así siendo el representante de Tlaxcala a nivel regional y en esta etapa regional también resulté ganador y tuve la fortuna de ser el representante de mi bello estado y de mi hermoso municipio a nivel nacional en el estado de Nayarit en el año 2015, desde ese momento la música ranchera se convirtió en parte importante en mi vida.

¿Qué efecto tiene la incursión de jóvenes en el regional mexicano?

Pues el regional mexicano tiene diferentes estilos entonces considero que a la música ranchera se le está dejando de lado puesto que el estilo de banda es lo que más está sonando y los jóvenes están incursionando súper bien en este estilo y digo es parte del género regional mexicano, pero tenemos que rescatar nuestra música ranchera porque es parte de nuestra escencia ante el mundo y, es lo que siempre nos caracteriza como mexicanos.

¿Cómo lograr que las nuevas generaciones entiendan el valor de las rancheras?

Pues más que nada se trata de entender y recordar de dónde somos y pues como mexicanos apoyar al talento local, para que tengamos más representantes de México ante el mundo y que mejor, que sonando nuestra hermosa música vernácula.

¿Cómo valora Rubén, como siente su ritmo cuando canta?

Es una sensación padrísima cantar estás canciones y más porque tienen unas letras hermosas y como bien lo dices el sentimiento que va impregnado en cada letra, es lo que hace que hagas una interpretación majestuosa y sentir el orgullo de ser mexicano.

¿A qué cantante admiras?

Admiro bastante a Javier Solis, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández y desde luego a Alejandro Fernández.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Poder llegar a ser un gran intérprete de este género a nivel mundial ,dar a conocer en otros países lo bello que es la música ranchera y no dejar morir jamás está música.

¿Con qué cantantes locales has colaborado?





He tenido la fortuna de conocer excelentes personas dentro de este medio que me han ayudado a creer más en mí , en mi talento y en el poder rescatar está música , de igual manera he tenido la fortuna de conocer grandes compositores como lo son Alberto Chávez Galafa, que él es compositor de Alejandro Fernández y el cual tuvo el detalle de obsequiarme un tema que se titula “El ofertón”, que muy pronto estarán escuchando , también al gran Norman André, un gran amigo y compositor guatemalteco con el cual seguimos en plática para poder grabar un tema y también al gran paisano Martin Cortés.

¿Con que cantante te gustaría colaborar?

Me encantaría colaborar con Alejandro Fernández , Christian Nodal o con Aida cuevas, quien admiro bastante porque ha sido una gran representante de la música ranchera llevando este hermoso género hasta Estados Unidos ,siendo una gran embajadora de este género.

¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que incursionan en este género?

Que luchemos por rescatar la música ranchera y que no dejemos que este género se termine al contrario mantenerla siempre viva y sonando en todo el mundo.

Foto: Cortesía | Rubén Lozano

