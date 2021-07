Artistas Oscuros | David Cronenberg lleva al cine el terror corporal

Las películas del director David Cronenberg se caracterizan por un elemento en común, la relación entre máquina y cuerpo que da pie a los personajes e historias que bien se catalogan en el género del horror.

Considerado como creador de los género conocido como la nueva carne, Cronenberg hace del cuerpo humano el centro de situaciones de pesadilla en un contexto fuertemente influenciado por la ciencia ficción.

Su película más reconocida es “The Fly” La Mosca (1986), basada en el relato del escritor George Langelaan, que narra la transformación de un científico que durante el proceso de teletransportación sus genes se fusionan con los de una mosca y a partir de ello comienza un espeluznante cambio corporal.

Este filme fue el único que el director canadiense realizó a manera de super producción, de la mano con la industria de Hollywood, por lo que sus siguientes trabajos han mantenido su característico toque oscuro gracias a la libertad creativa pues el director ha dejado de lado la preocupación de la recepción en taquillas.

ADAPTACIONES LITERARIAS

En su carrera, Cronenberg se ha inclinado por llevar al cine novelas complejas a las cuales añade su peculiar interés por la biología humana, de ellas destacan “The naked lunch” (1991), de William S. Burroughs, que presenta el descenso al mundo de las drogas de una forma alegórica en la que los insectos cobran características humanas.

Otra de las adaptaciones del director es la cinta “Crash” (1996), adaptación de la novela homónima de James Graham Ballard, cuya trama se centra en personas que tienen una parafilia relacionada con los accidentes viales.

Mientras que en “eXistenZ” (1999) Cronenberg adaptó la novela “Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch” escrita por Philip K. Dick, que presenta una realidad distópica en la que los videojuegos se mezclan con la realidad.

Sobre su estilo cinematográfico, el director ha declarado que sus películasno son kung-fu de moda y rodadas a cámara lenta para no perder detalle. No son nostálgicas, no tienen bandas sonoras elaboradísimas ni hacen homenajes a los años 70. Mis películas muestran la violencia tal y como es: horrible, rápida, brutal e impredecible. Y las consecuencias... horrendas, declaró en una charla con Beatrice Sartori.

Pese a las temáticas controversiales que suele abordar, Cronenberg ha sido elogiado en muchas ocasiones por la calidad de su trabajo; de entre sus premios destacan el premio Carroza de Oro del Festival de Cannes, como un reconocimiento a su trayectoria, así como la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Cronenberg se ha desempeñado también como actor, su trabajo más reciente fue en el 2020 en la serie de televisión estadounidense Star Trek: Discovery.

