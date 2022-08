César Filio reúne parodias, imitaciones y chistes en “Alcómicos Anónimos”

Julio Alegría y César Filio unen sus talentos para ofrecer al público el espectáculo AlCómicos Anónimos en el Teatro Centenario Coyoacán 2, con quienes pasarán dos horas de diversión y alegría con parodias, imitaciones, chistes y una amena conversación abordando los tópicos sociales que aquejan a la ciudadanía.

Al respecto en plática con El Sol de México, el comediante César Filio con dos décadas en los escenarios, quien no se durmió en sus laureles y en el auge de la pandemia brindó más de 35 shows virtuales, entre los que intituló Un comediante en casa, y por cada espectáculo mínimo tenía 100 conectados viendo y escuchando su arte escénico.

El hermano menor del cantautor y trovador mexicano Alejandro Filio, habló de lo que está ofreciendo él artísticamente a lado de Julio Alegría, quienes se les aprecia en AlCómicos Anónimos cada jueves de la semana que dura su temporada con el apoyo del productor Gerardo Quiroz:

“Una de mis especialidades es contar chistes con mi estilo propio de los que no repito, hago parodias de AMLO, de Homero Simpson y como presto mi voz en doblaje traigo a El Tigre Toño. También saco mi guitarra para hacer algunas interpretaciones en escena”, expresó.

En la entrevista, reiteró que presta su voz a una diversidad de personajes de Disney y de otras casas fílmicas, “La gente sabrá que presto mi voz a Homero Simpson, como a Batman y Robin como El Tigre Toño. Ellos han estado en mi vida y me gusta que el público los conozca en el escenario”.

En cuanto a la parodia que hace de AMLO y ante la pregunta que si como artista no teme a las represalias, comentó a este medio:

“¿Represalía?, No, no, como artista y persona estamos expresando inconformidades de manera creativa como cualquier persona de la ciudadanía lo puede hacer y hasta plasmarlo como decirlo a las autoridades.

Comentó que no se salvan de sus imitaciones figuras desaparecidas como José José, Armando Manzanero, aunque también se ven en el escenario Luis Miguel, Nelson Ned, como otros personajes como César Bono, Xavier López Chabelo y en un duelo de comedia Héctor Suárez frente a Alejandro Suárez.

César Filio, quien es uno de los 10 hijos que tuvieron sus padres, “somos gente productiva, creativa en el mundo del entretenimiento y la música”, también dijo que actualmente con el Covid-19 mutado en más de cinco veces:

“La risa es una necesidad de canasta básica. El estar riendo como estar contentos, es parte de la dieta de los mexicanos y con esto, los problemas que padecemos los pasamos más ligeros ante la gravedad de la recesión económica y la nueva epidemia en salud el Covid-19.

“El público cuando viene a vernos hasta nervioso llega, pero nada más iniciamos nuestras rutinas y no paran de reír y relajarse desde la primera hora de entretenimiento con que los mantenemos.

“Sabemos que el mundo vive colapsado, tenemos momentos fuertes. Lo que nos va a ayudar a sobrevivir como lo vemos y cómo veamos cada uno de los problemas, es a través de la diversión, de la risa, de la comedia”.

César Filio con su hermano Mario Filio, también experto en doblaje; se refirió como vivió el auge de la pandemia:

“Afortunadamente hemos estado bien. Me puse las pilas, aprendí la tecnología desde mi casa e hice muchos virtuales inmediatamente. Logré más de 35 shows en vivo como Un comediante en tu casa. Me puse las pilas, me puse en actitud positiva, porque soy esposo, padre de familia y me preocupaba nuestro bienestar. Y mis shows por zoom alcanzaban cada conexión 100 personas viéndome”, describió lleno de júbilo César Filio.

AlCómicos Anónimos en el Teatro Centenario Coyoacán 2, cada jueves de la semana.

“Somos dos comediantes muy dispuestos y prendidos para provocar la risa entre la audiencia. El costo del boleto es accesible para las parejas y toda la familia completa, sólo necesitan ganas de ir a vernos y pasar dos horas de suma alegría y diversión”, finalizó César Filio.