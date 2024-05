¿Sabes cómo marcar la boleta para que tu voto sea válido el próximo domingo 2 de junio?

El próximo 2 de junio la ciudadanía de Tlaxcala saldrá a votar por la candidatura a la presidencia de México, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados Federal, al Congreso local, a presidencias municipales y presidencias de comunidad, al plasmar en una boleta electoral el partido político o abanderado que haya elegido.

Pero el árbitro electoral ha solicitado que el voto sea claro y preciso para que no sea anulado, pues si bien la ciudadanía puede usar lápiz marcador o crayón, y puede utilizar cualquier signo o marca para ello, debe tener cuidado en que sea clara la elección que hará para que sea válido.

Por eso, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una serie de recomendaciones para que el voto de la ciudadanía sea válido.

Si quieres votar por un partido político en específico o una candidatura independiente, únicamente tienes que marcar el emblema de dicho instituto, pero debes poner atención para no salirte del recuadro donde se muestra el emblema y nombre del partido, pues si tocas algún otro con la pintura será considerado como nulo.

También es posible poner cualquier tipo de marca en la boleta, como signos, nombres, dibujos, rayones o alguna leyenda, pero siempre y cuando únicamente marques una opción o elijas a dos partidos que vayan en coalición. La recomendación es hacerlo con una cruz y con el marcador que proporcionará el INE y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Para votar por dos o más partidos que van en coalición sólo debes marcar con una cruz, o con la marca de tu preferencia, los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura, pero debe ser clara la intención del voto.

Debes saber que también tienes la posibilidad de votar por una persona que no está registrada como candidato por algún partido político, y para ello puedes usar el recuadro en blanco que está en la parte inferior de la boleta, donde deberás colocar el nombre de tu propuesta.





VOTOS NULOS





El INE explica que el voto se considerará como nulo si la boleta queda en blanco, es decir, no se elige ningún partido o candidatura; cuando se marque toda la boleta sin que haya una definición clara del voto; en caso de marcar emblemas de dos partidos diferentes que no estén en coalición, que se refiere a partidos diferentes que postulan a personas diferentes para el mismo cargo y, sobre todo, cuando existan distintas leyendas o marcas que no establezcan claramente el sentido del voto.

Sin embargo, cuando exista incertidumbre sobre la validez o no del voto serán las autoridades electorales quienes determinen el estado, pues en elecciones anteriores han establecido criterios para calificar el sufragio de la ciudadanía.

Un ejemplo de ello es cuando la ciudadanía coloca el nombre de un partido político o de algún candidato a cualquier cargo de elección popular en el recuadro en blanco en el que se pregunta al ciudadano si desea votar por alguien que no está registrado en la boleta.