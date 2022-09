Nominados al Ariel 2022 celebran al cine mexicano

Figuras como Tatiana Huezo (directora de Noche de fuego), Sylvia Pasquel, Nora Velázquez, Ilse Salas, Noé Hernández, Krystian Ferrer, Leonardo Ortizgris y Alejandro Suárez se dieron cita en la Casa Luis Buñuel para celebrar sus respectivas nominaciones a los Arieles 2022.

En una charla con El Sol de México, Huezo expresó que esa distinción “representa una satisfacción, un gran honor, llegar a nuestra casa, con nuestra gente. La Academia Mexicana de Cine es eso, es nuestra casa, es la familia, tener su reconocimiento y su abrazo significa mucho para mí y todo el equipo de la película”.

Gossip

Su cinta es la más nominada de esta edición, al competir en 19 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado.

Al haber estado presente en otros importantes espacios como el Festival de Cannes, y en la short list para una nominación por el Oscar, la cineasta subrayó, “hemos tenido un recorrido muy largo con esta película, que sólo nos ha dado satisfacciones y cosas buenas”.

Para esta edición, se inscribieron 140 películas, pero sólo 42 resultaron nominadas en las distintas categorías. (15 cortometrajes y 27 largometrajes). Los candidatos fueron elegidos por 162 integrantes del Comité de elección de nominados.

Una de las figuras que compite por primera vez es la actriz Sylvia Pasquel, por su participación en la cinta El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein, donde da vida a una mujer que vive en un ambiente de violencia por parte de su marido.

Visiblemente emocionada, la actriz celebró que en su terna haya colegas que representan a las distintas generaciones de cine.

“Es muy padre estar en una terna compuesta por muchas mujeres de diferentes edades, con diferentes temas y distintas maneras de expresarlo. Compitiendo por películas que se merecen destacar el trabajo, me da gusto que mi película tenga tantas nominaciones”.

Su co estrella Alejandro Suárez, quien buscará llevarse el premio a Mejor Actor, aplaudió el trabajo de la actriz, y a nivel personal dijo sentirse vencedor sólo por el hecho de estar nominado.

“Si me lo dan o no me lo dan ya gané. Quien estoy seguro que se lo llevará es Silvia Pasquel, porque hizo un gran trabajo”, comentó, y señaló que además de vivir este momento en su carrera, está en una etapa de plenitud. “Yo soy feliz, antes, cuando era joven me pegaba en la pared, y ahora me río de todo lo que me pasa”.

La ceremonia de los Ariel 2022 celebrará el próximo 11 de octubre, la locación será anunciada próximamente.