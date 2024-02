Con talleres gratuitos reviven juego de pelota en el Palacio de Cultura

El ulama o juego de pelota es una herencia prehispánica que se mantiene viva al paso de los siglos, pues continúa su práctica en varios estados del país, entre ellos Tlaxcala.

En nuestro estado, el Colectivo Yaocoyotl ofrece la enseñanza del ulama de forma gratuita en las instalaciones del Palacio de Cultura, en la capital del estado, pues su intención es que cada vez más personas conozcan esta disciplina que representa una herencia de los antiguos habitantes de Mesoamérica.

Prácticamente, cualquier persona mayor de 16 años con una adecuada condición física puede practicar este deporte que originalmente tuvo un sentido ritual, pues los prehispánicos lo empleaban como una herramienta para conectar con el cosmos, con la tierra y con la vida interior de los seres humanos.

El Sol de Tlaxcala platicó con Melisa Ortega Pérez, integrante del Colectivo Yaocoyotl quien brindará este taller, y nos dio más detalles sobre lo que significa practicar el ulama.

El ulama lo pueden practicar hombres y mujeres; específicamente este taller está abierto a personas mayores de 16 años porque la pelota tiene un peso de más de tres kilos, entonces para niños o personas muy jóvenes no es tan apto para no ocasionar alguna lesión en la cadera, que es la zona con la que se golpea la pelota, mencionó Melisa Ortega quien además resaltó que no es necesario que los asistentes tengan una experiencia previa pues al paso de la práctica irán generando técnica y condición física.

Si bien el tema central de este taller de ulama en el Palacio de Cultura es la práctica del juego con un sentido deportivo, son sus raíces históricas las que también forman parte de esta enseñanza.

Más que un juego, es una forma de dignificar las tradiciones y la historia que forma parte de la identidad anahuaca, pues el ulama era jugado por estos pueblos antes de la llegada de los españoles, aseguró Melisa Ortega.

La versión de este juego que formará parte del taller a cargo del Colectivo Yaocoyotl es la más cercana a lo que antiguamente fue el Ullamaliztli, que se jugaba entre los pueblos nahuas hace 3 mil 500 años.

De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura federal, el juego de pelota “parte de la representación dual de la lucha constante entre dos fuerzas opuestas, como el día y la noche; sin embargo, también podía celebrarse con fines rituales, de guerra o para forjar alianzas políticas, entre otros significados que aún se siguen descubriendo”.

El Ulama posee diversos estilos que varían según la cultura y región de la zona centro y sur del país. La variante más conocida, la de cadera, consiste en que dos equipos rivales tienen que mantener el control y movimiento de la pelota entre sí, dentro del campo de juego llamado Tlachtli o Tlaxco, únicamente dando un golpe por lado. El objetivo es invadir el lado que pertenece al oponente, a partir de una línea divisoria llamada Analco, con el fin de que ésta llegue al otro extremo de la cancha.

Además de su práctica en nuestra entidad, el juego de pelota también tiene presencia en Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Morelos e incluso Estados Unidos, Belice y Honduras. Es por ello que los torneos a nivel nacional llegan a contar con la presencia de hasta 40 equipos.

El Colectivo Yaocoyotl, con sede en Apizaco, es la agrupación tlaxcalteca que forma parte de la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericano (Ajupeme) y de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos.

Los entrenamientos de ulama en el Palacio de Cultura son gratuitos y se llevarán a cabo a partir del 11 de febrero todos los jueves, de 16:00 a 18:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 11:00 horas.

Los requisitos son únicamente ser mayores de 16:00 años de edad y portar ropa cómoda para el entrenamiento

.