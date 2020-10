Concluye Festival de Títeres "Rosete Aranda"

Con un formato totalmente virtual a consecuencia de la pandemia por Covid-19, este jueves concluyó la 35 edición del Festival Internacional de Títeres (FIT) “Rosete Aranda”, la cual contó con la participación de 38 compañías titiriteras locales, nacionales y del extranjero, quienes adaptaron sus propuestas artísticas para su proyección en redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Cultura Clausura ITC el festival internacional de títeres "Rosete Aranda"

En la ceremonia de clausura, transmitida desde el Museo Nacional del Títere (Munati), el director del ITC, Juan Antonio González Necoechea, resaltó que la realización de esta edición del FIT representó todo un reto de creatividad y logística, debido a su adecuación a un formato digital, y enfatizó que durante esta contingencia sanitaria la prioridad ha sido no detener las actividades culturales, y ofrecer nuevas alternativas a los creadores y al público tlaxcalteca.

Día de Muertos: ¿Cuándo llegan las ánimas?



Lee la nota aquí➡ https://t.co/nogx2whqrb #DiaDeMuertos #Ofrenda #Cultura pic.twitter.com/hiWnk2VCYZ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 28, 2020

“Lo que estamos viviendo no ha sido excusa, las actividades culturales no se dejaron de hacer, se modificaron porque la creatividad de los artistas no se detiene y no conoce de pandemias ni de situaciones adversas”, señaló González Necoechea durante su mensaje.

Aderezo Cómo nixtamalizar frutas para la ofrenda de Día de Muertos

La 35 edición del FIT contó con la participación de agrupaciones de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y San Luis Potosí como estado invitado, así como Alemania, Taiwán, Argentina, Rusia y Estados Unidos; también se realizaron conferencias en torno a la temática de este arte y se presentaron dos exposiciones de títeres, contenido que sigue disponible en le perfil de Facebook del ITC y en su canal de Youtube, para el disfrute del público.

En su mensaje durante la clausura del festival, el director del ITC enfatizó que debido a sus características, esta edición llegó a un mayor número de espectadores, por lo que el arte de los títeres continúa siendo elemento fundamental de la cultura tlaxcalteca.

“Mucha gente que no había tenido la oportunidad de ver una función de títeres ahora gracias a esto lo pueden hacer. El número de likes y de reproducciones sigue creciendo, y fue muy halagador constatar que algunas escuelas incluso pidieron ligas directas para que durante clases vieran las funciones, y no con el propósito de entretener, sino de transmitir valores, esto es lo más importante del festival”, recalcó González Necoechea.

Diez elementos que no deben faltar en tu ofrenda



Los detalles en ➡ https://t.co/Nmxymkhmzd#DiaDeMuertos #Ofrendas pic.twitter.com/RZuZWTKYED — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 28, 2020

Presea “Rosete Aranda”

Cultura Datos interesantes de la flor de cempasúchil

En la ceremonia de clausura también se entregó la presea “Rosete Aranda”, por su contribución a la preservación del arte de los títeres, a María del Rocío Pérez Juárez, directora de la compañía huamantleca Machincuepa, quien agradeció este reconocimiento a sus casi tres décadas de trayectoria. Por su parte, el coordinador del Festival Internacional de Títeres y director del Munati, Fausto Hernández Muñoz, resaltó la satisfacción por esta edición que logró reunir a las familias tlaxcaltecas.

En el marco de esta 35 edición del FIT también se inauguró la Sala Interactiva Premios Rosete Aranda, que reúne a los ganadores de esta presea desde 1993. La sala cuenta con tecnología QR que permite obtener la información de los galardonados

Enflorar cruces y tumbas, tradición prehispánica



Continúa leyendo ➡ https://t.co/lAJwHpx795#DiaDeMuertos pic.twitter.com/AluNdfbVUT — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 28, 2020

No dejes de leer:

Cultura Inconforma a artistas cancelación de festival

Cultura Presenta Fuego Azul en el FIT show de títeres de sombras