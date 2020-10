Inconforma a artistas cancelación de festival

La agrupación artística Colectivo Cultural Camaxtli denuncia el incumplimiento del Ayuntamiento de Nativitas debido a la cancelación del festival Celebrando hasta morir ¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas Tlaxcala! en el que participaría la compañía tlaxcalteca este 29 de octubre, a pesar de que el festival ya contaba con la asignación de recurso federal por 239 mil 880 pesos, al resultar ganador de la convocatoria PROFEST, de la Secretaría de Cultura.

Ana Gabriela Rojas Cuatla, representante del Colectivo Cultural Camaxtli, detalló a este Diario que la administración de Nativitas incumplió con su promesa de llevar a cabo este festival en el que, además de este grupo de danza prehispánica, participarían músicos y artistas escénicos de la entidad, a quienes el municipio canceló de último momento sin alguna explicación oficial.

“El Ayuntamiento nos contactó desde marzo de este año para solicitarnos nuestra participación en el festival, que supuestamente se efectuaría del 29 al 31 de octubre. Fue en agosto cuando nuevamente nos contactan para informarnos que a pesar de la pandemia el festival sigue en pie, pero con todas las restricciones sanitarias que les solicitó la Secretaría de Cultura. Incluso nos comentaron que en el escenario debíamos respetar una distancia de 1.5 metros entre los bailarines, y que el festival sería transmitido de forma virtual para evitar aglomeraciones, por lo que no nos explicamos el porqué de su cancelación intempestiva”, afirmó Gabriela Rojas.

Festival contaba con recurso federal

El 1 de octubre, a través de un boletín de prensa, la Secretaría de Cultura informó los resultados de los ganadores de la convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2020, en el que se dio a conocer la selección de 57 festivales de todo el país, entre ellos dos festivales tlaxcaltecas, en los que se encuentra la tercera edición de Celebrando hasta morir ¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas Tlaxcala!, al cual la Secretaría de Cultura asignó un presupuesto de 239 mil 880 pesos.

A pesar de contar con el recurso para la realización de esta festividad entorno a la tradición de Día de Muertos, a mediados de octubre y ante la insistencia del Colectivo Cultural Camaxtli, se les avisó la cancelación del festival, a tan solo 15 días del supuesto arranque de actividades.

“Al no tener ningún tipo de contacto para afinar detalles sobre nuestra presentación en el festival, decidimos contactar con el ayuntamiento a mediados de octubre, y es cuando nos avisan que el festival se había cancelado debido a la pandemia; ante esto, yo pedí algún tipo de documento donde se nos informara de forma oficial la cancelación, puesto que nos parece una falta de respeto a nuestro trabajo, pues ya habíamos realizado el montaje y preparación de nuestro espectáculo y el Ayuntamiento no avisó de manera adecuada ni oportuna, pues de no ser por nuestra insistencia, ni siquiera nos informan de la cancelación”, señaló la representante del colectivo Camaxtli.

Ayuntamiento de Nativitas sin versión oficial

El Sol de Tlaxcala contactó al director de Cultura y Turismo de Nativitas, Héctor Hernández Ramírez, quien confirmó la cancelación del festival al señalar que “se suspendió por motivos de fuerza mayor, por temas de Covid-19. Esperemos que pronto tengamos una vacuna y podamos seguir promoviendo nuestra cultura y tradiciones”. Al solicitar información sobre el destino del presupuesto asignado por la Secretaría de Cultura, no obtuvimos respuesta. Asimismo, en las redes sociales del Ayuntamiento no encontramos alguna publicación sobre el festival o sobre su cancelación.

Por su parte, la Secretaría de Cultura, a través de su departamento de Información y Prensa, informó que el Ayuntamiento de Nativitas solicitó la cancelación del festival y que a la brevedad darán mayores detalles de esta situación.

En tanto, el Colectivo Cultural Camaxtli enfatiza la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Nativitas hacia el gremio artístico.

Esta sería la tercera edición del festival Celebrando hasta morir ¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas Tlaxcala!, que en años anteriores resaltó la tradición de Día de Muertos con actividades culturales y artísticas.

Nos parece una falta de respeto a nuestro trabajo, pues ya habíamos realizado el montaje y preparación de nuestro espectáculo

Gabriela Rojas / Representante del Colectivo Camaxtli

