Destaca soprano tlaxcalteca

Siendo una pequeña niña de seis años Liliana Montiel descubrió que su más grande sueño en la vida era ser cantante, y a partir de entonces inició una travesía que la llevó a convertirse en una de las sopranos más reconocidas del país, cuyo talento ha traspasado las fronteras y ha representado a México y a Tlaxcala a nivel internacional.

Cultura Buscan preservar las tradiciones

Liliana Montiel creció en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en una familia en la cual la vena musical se heredó por generaciones. La artista cuenta que su padre tocaba la guitarra mientras ella atentamente lo escuchaba y en su interior crecían las ganas de cantar.

Continúa #operativo para suspender reuniones y comercios por incumplir medidas sanitarias, en Tlaxcala



Mantente informado ➡ https://t.co/ZechOFjiY6#ProteccionCivil #Medidas pic.twitter.com/CN9t6zySIK — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

“Un día, cuando tenía seis años, tomé el micrófono y le dije a mi papá que tocara la guitarra porque quería cantar; mi padre, un poco con incredulidad, me preguntó si yo me sabía la canción y con sorpresa descubrió que a mi corta edad la sabía perfectamente. Ahora, en retrospectiva descubro que esa pasión por la música no fue impuesta o aprendida, fue algo que yo ya traía y que deseaba desarrollar”, compartió Montiel.

Cultura Arranca ITC actividad cultural en formato virtual

Luego de sus estudios en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, a los 18 años la cantante decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inicialmente la carrera de Piano, de la cual concluyó estudios técnicos, y luego la Licenciatura en Canto.

Yo siempre estuve segura y decidida de que quería dedicarme al canto de forma profesional, y fue así como hice un proyecto de vida y cumplí cada meta hasta alcanzar este gran objetivo,detalló.

Disminuyó #pobreza en Tlaxcala, según Inegi | Disminuyó 11.2 puntos porcentuales al pasar de 59.6 % a 48.4 %



Lee la nota aquí➡ https://t.co/1iaM2bSuX5 #Estadística #Población pic.twitter.com/YuDGZck6KD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 24, 2021

Durante los siete años que implica una carrera en la música, Liliana Montiel fue incursionando en diversas agrupaciones como cantante, y gracias a su talento y disciplinada formación, ha sido parte de importantes agrupaciones de música de cámara como el Coro Infantil y Juvenil Schola Cantorum de México, el Coro de Cámara Juvenil de México del Sistema Nacional de Fomento Musical, el Coro de Cámara de la Escuela Nacional de Música UNAM, el sexteto vocal de música contemporánea Tuúmben Paax, así como el ensamble vocal a capella Voz en Punto. A la par de su carrera como cantante, Montiel se desempeña como profesora de técnica vocal.

Cultura [VIDEO] Proyecto Siqueiros: muestran video inédito del pintor mexicano

El canto es una actividad que disfruto muchísimo y a pesar de las restricciones ahora de conciertos y eventos continúo cantando aunque sea para mí, pues creo que el cantar es para mí una vocación de vida

Liliana Montiel / Soprano

A la par de su carrera como cantante, Montiel se desempeña como profesora de técnica vocal y, a pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia, continúa disfrutando de su gran pasión por el canto

🔴 #AlMomento AMLO da positivo a Covid-19



"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19", informó el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter



Más Información aquí ➡ https://t.co/OcJpCPpxbW#México pic.twitter.com/dQud2vJucM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 25, 2021

No dejes de leer:

Cultura Artistas Oscuros | Jorge Cuesta, un poeta atormentado

Cultura Celebra Factor Teatro once años de carrera