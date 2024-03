Expone obra Fabiola Rayas en la galería Munive para hacer visible la desaparición de personas

En México suman más de 111 mil personas desaparecidas y 53 mil restos humanos sin identificar desde el año 1962, de acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el organismo afirma que las desapariciones son un problema generalizado y la impunidad es casi absoluta en el país.

Las desapariciones y la violación a los derechos humanos es el tema central de la exposición “Caminar el cuerpo desaparecido” que presenta la artista morelense Fabiola Rayas en la galería Munive Arte Contemporáneo, en la ciudad de Tlaxcala.

“Caminar el cuerpo desaparecido” se exhibe en la galería Munive Arte Contemporáneo hasta el próximo 19 de abril. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

La muestra se conforma por piezas de bordado con los rostros y nombres de las personas desaparecidas que Fabiola Rayas ha recolectado a través de su trabajo con agrupaciones dedicadas a la búsqueda de sus familiares en el estado de Michoacán, con la intención de conformar una memoria y de visibilización de esta problemática que, lejos de acabarse, va en aumento en nuestro país.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Fabiola Rayas nos compartió que desde su época de estudiante de Artes Visuales, en el año 2004, tuvo interés por trabajar temáticas sobre la violencia en México.

“En un comienzo trabajaba con temáticas sobre violencia hacia la mujer, pero conforme pasaron los años y fui construyendo el proceso creativo me llevó a trabajar con la temática de desaparición forzada. Esta muestra en la galería Munive es resultado de un proceso creativo de muchos años previos”, detalló la artista.

A partir del año 2015, Fabiola Rayas comenzó a trabajar con familiares de personas desaparecidas en Michoacán, y fue así como surgió la pieza “La performance del caminar” en la que Fabiola se coloca el calzado de las personas desaparecidas y camina por los lugares habituales que recorrían. En el camino fue recolectando historias y recuerdos. Pieza que, por cierto, forma parte de esta muestra en Tlaxcala, a través de un video.

Fabiola Rayas afirma que llevar al terreno del arte esta problemática es una oportunidad para sensibilizar a la población. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

“Es una evocación de ese cuerpo que ha sido desdibujado por el Estado y la comunidad. El caminar se convierte en una acción política y de resistencia al volver a recorrer esos espacios, de donde en algunos casos las familias han sido desplazadas de manera forzada”, resalta la creadora.

Además de los bordados y el video que registra “La performance del caminar”, Fabiola Rayas también presenta en la galería Munive una serie fotográfica sobre las familias que han perdido a uno de sus integrantes en circunstancias de desaparición, las cuales se enfocan en el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias mientras la persona continúa desaparecida al paso de los años.

“ Con el paso de los años se convirtió en un trabajo de memoria, ya que las fotografías de registro, que inicialmente eran para visibilizar a los desaparecidos, con el paso del tiempo se convirtieron en un archivo fotográfico que estamos dejando para la comunidad; porque no solo se visibilizan las ausencias, sino lo que les pasa a las familias después de una grave violación a sus derechos, como es la desaparición forzada ”.

Sensibilizar a la población a través del arte

Fabiola Rayas afirma que llevar al terreno del arte una problemática tan grave y tan arraigada en México representa una oportunidad para volver a sensibilizar a la población, ya que por ser una situación tan recurrente en nuestro país se ha vuelto un tema lejano para quienes nunca han atravesado por algo similar.

“Las familias ya se habían percatado de que la estrategia de las marchas, de estar en plantones en el espacio público no tenían el mismo impacto que este tipo de prácticas, que están relacionadas con la construcción de memoria. Este tipo de prácticas tiene un impacto diferente en la colectividad para concientizar a las personas que saben qué sucede pero que no están inmersas en las búsquedas o no se acercan a los colectivos a apoyar”, explicó Rayas.

Sobre la intersección entre el arte y el activismo social, la artista señala que es una forma de heredar una memoria social que contribuye a que estas situaciones se visibilicen y se ayude a su erradicación.

“ Hace 10 años no había tantas personas que hicieran trabajos de memoria. Éramos muy pocas las que trabajábamos con esa temática, y actualmente la mayoría de los colectivos de personas desaparecidas tiene sus procesos de memorialización, y eso es muy importante y habla de que la problemática no ha desaparecido ”.

Mantenerse cerca de estas historias de vida durante casi una década le ha permitido a Rayas tener una postura y una hipótesis muy clara de estos hechos.

“Caminar el cuerpo desaparecido” se exhibe en la galería Munive Arte Contemporáneo hasta el próximo 19 de abril, en un horario de visita de jueves a domingo, de 12:00 a 17:00 horas. La entrada es libre.