Gerardo Lima lleva sus demonios a la literatura

¿Son los demonios internos la fuente de inspiración de un escritor para crear historias de terror? Esta pareciera ser la respuesta de Gerardo Lima Molina, quien desde hace casi una década ha helado la piel de sus lectores con narraciones de atmósferas apocalípticas y criaturas terroríficas.

Cultura Arte creado con desechos tecnológicos se exhibirá en el Palacio de Cultura

A propósito de su ensayo "De qué hablo cuando hablo de terror", con el que recientemente obtuvo el Premio de Ensayo "Emanuel Carballo" en los Premios Estatales de Literatura, El Sol de Tlaxcala platicó con el escritor tlaxcalteca.

Entérate: ➡️Arnaldo Coen reconstruye nuestra humanidad con el arte

El escritor tlaxcalteca, Gerardo Lima ha destacado por sus narrativas de terror. Cortesía | Roberto Murillo

"Lo que yo quería expresar es que la literatura de terror me ha ayudado mucho. Yo sé que suena muy cliché, pero realmente ayuda a ir templando los miedos que sientes hacia la vida".

Cultura Crea Alejandro Osorio arte a partir del vidrio

"De qué hablo cuando hablo de terror" es una confesión, que llega a los terrenos de la intimidad, donde Gerardo Molina comparte aspectos de su vida, de tal forma que el ensayo se divide en las temáticas miedo al dolor, miedo a la soledad, a la muerte y miedo a la paternidad, que representan justamente esos demonios personales.

El escritor tlaxcalteca, Gerardo Lima ha destacado por sus narrativas de terror /Cortesía | Roberto Murillo

Lee más: ➡️Elisa Carrillo trae su gala de ballet a México

"No quise hacer una historia de la literatura de terror sino más bien cómo me ha servido personalmente y cómo he transitado algunas cosas. Es un ensayo que yo trato de que sea muy luminoso, al fin y al cabo es cómo la literatura de terror me ha salvado y como puede salvarte a ti" .

Cultura Experimenta tlaxcalteca con el dibujo expandido

Su libro "Cosmos Nocturno" es el claro ejemplo de esta redención de la que habla Lima: "Cuando yo tuve una neuropatía periférica, en el 2018, yo me incapacité para varias cosas. Es un dolor tan agudo e incapacitante que te da mucho miedo. Yo dejé de trabajar, me daba miedo de que el dolor me diera en cualquier momento e incluso me llegué a alejar de las personas porque no quería que presenciaran un ataque, y lo único que pude hacer era escribir y fue cuando escribí 'Cosmos Nocturno'".

Continúa leyendo: ➡️Banksy en México (digitalizado y fragmentado)

A pesar de que por momentos el escritor tlaxcalteca se ha sentido encasillado en el género, una idea constante es el aporte que él puede hacer a la literatura latinoamericana de terror, la cual en años recientes ha logrado un importante alcance y reconocimiento.

Cultura Coro tlaxcalteca va al auditorio nacional

El más reciente libro de Gerardo Lima es "Megaloceros" (2021), que reúne seis cuentos largos, donde los ciervos se convierten en criaturas terroríficas. Mientras que en sus temas de interés para sus siguientes trabajos está el misticismo religioso en el que encuentra guiños de lo siniestro.

dato

El más reciente libro de Gerardo Lima es "Megaloceros" (2021), que reúne seis cuentos largos

TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Cultura Abordan desaparición infantil en obra teatral