Juventud tlaxcalteca: a 10 años de recibir el premio estatal, los galardonados siguen enorgulleciendo a Tlaxcala

El Día Internacional de la Juventud fue declarado por la asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse cada 14 de agosto. En Tlaxcala, este día es conmemorado desde hace más de una década con la entrega del galardón del Premio Estatal de la Juventud en sus diferentes categorías.

En el 2012, cinco jóvenes tlaxcaltecas recibieron el reconocimiento por su trayectoria: César Martínez Rodríguez, por Logro Académico; Jonathan Farías Carrillo, por expresiones artísticas y artes populares; Axel Jiménez Morrillón, por Ingenio Emprendedor; Miguel Ángel Reyes Díaz, por Discapacidad e Integración y Gervacio Hernández Cervantes, por Compromiso Social. Durante la ceremonia de entrega, el entonces gobernador, Mariano González, dijo que Tlaxcala cuenta con la energía de los jóvenes para superar los retos diarios, pues con sus proyectos innovadores se crean las oportunidades que demanda la sociedad, frase que ha quedado plasmada en la memoria de las nuevas generaciones.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, dos de ellos narran el crecimiento que han tenido una década después de haber obtenido el Premio.

Gervacio Hernández Cervantes

Es originario de Tetlatlahuca, Tlaxcala. Tiene 31 años y luego de terminar su Licenciatura en Derecho Empresarial por la Universidad del Valle de Puebla, ha alternado su profesión de abogado con proyectos de gestión cultural independiente; el más importante de ellos fue el traer de la parte histórica el canto de Tetlatlahuca de Santa Isabel a la memoria actual, pues para él, la música es de lo más valioso que existe.

En el terreno social, ¿desarrollas actividades similares a las de hace 10 años?

Siempre he buscado la integración de la comunidad de Santa Isabel a través del arte, de la música mediante la realización de eventos, de congregar a la población en conciertos didácticos donde manejo una temática en la selección del repertorio, el mensaje y considerando en todos los eventos la participación activa con equidad de género. He puesto a mujeres a cantar canciones que, por lo regular, siempre las cantan los hombres, o sea romper el paradigma de que ciertas canciones son solo para hombres. Hacer dualidad, no competencia. Integrar a diferentes sectores de la población, desde niños de seis años, jóvenes de veinte y hasta adultos de ochenta años. En un mismo evento tener la aceptación de las diferentes generaciones se ha logrado y, además, sin ningún costo.

Gervacio Hernández tiene 31 años y luego de terminar su Licenciatura en Derecho Empresarial ha alternado su profesión de abogado con proyectos de gestión cultural independiente.

¿Cuál es tu logro más significativo en el ámbito social?

Tuve la oportunidad de realizar un concierto de música sacra en el cual, al turista nacional y extranjero, se le invitaba a convivir con nuestras tradiciones. Rescatamos del olvido una partitura de 1947 del presbítero Jesús Sánchez Pérez a la cual se le puso música y se estrenó con la orquesta típica del estado de Puebla en el 2015. Esa pieza fue un estreno mundial.

¿La sociedad tlaxcalteca se ha comprometido a preservar y enriquecer la cultura de nuestro estado durante este periodo?

Como estado tenemos muchas tradiciones y cultura, lamentablemente considero que no está bien enfocada. Desde las comunidades, los usos y costumbres no tienen un enfoque de posicionamiento ni estilización de la expresión. Creo que carecemos este tipo de mercadotecnia para darle mayor difusión. Tenemos grandes artistas sin difusión turística. Considero que deben replantearse, de entrada, los perfiles adecuados que van a proyectar y darle continuidad a proyectos de manifestaciones artísticas, pues no le han hecho caso al repertorio musical de Tlaxcala y no es redituable dedicarse al canto operístico o la música clásica y folclórica en el estado.

¿Qué significó para ti haber recibido el Premio Estatal de la Juventud Tlaxcala 2012?

Era visibilidad, totalmente. Te da un reconocimiento social, pero el punto es no quedarse ahí. Como somos jóvenes, se queda en que es un pasatiempo y, cuando pasan los años, viene una madurez donde ya no hay el mismo compromiso porque hay otras obligaciones por atender. Pero fue un eje fundamental, porque te abre las puertas y garantiza que cuando te entrevistas a título personal con una persona, compartes que tu trabajo ya fue valorado por un grupo de especialistas que en su momento encontraron varias cosas positivas, y que por ende tienes la inquietud de estar promoviendo actividades para retribuir a tu sociedad con mayor profesionalismo.

¿Después del PEJ, tienes proyectos que se hayan premiado?

Me he dedicado a la oratoria. Estuve en segundo lugar en el Concurso Nacional de Tláhuac. Gané el primer lugar de Debate Político en 2018 en la Ciudad de Huatulco, Oaxaca. En el Concurso de Oratoria Benito Juárez 2015, que organiza el estado de Oaxaca, quedé en cuarto lugar. Y, a partir de entonces, he dado asesorías en esa misma área.

Jonathan Farías Carrillo

Tiene 39 años y es egresado de dos licenciaturas, una en Artes Visuales y otra en Diseño Gráfico. Nació en la Ciudad de México, pero desde los 10 años se asentó en Tlaxcala. Actualmente, está por terminar su grado de maestría en Artes visuales dentro del área de Arte y entorno. Su campo formativo se encuentra en la investigación de arte público y participativo. El proyecto más ambicioso que tiene lo desarrolla en la colonia Agrícola Oriental de la Ciudad de México donde trata de construir puentes de diálogo e indagar en la memoria colectiva para compartir conocimientos en “puestos galería” dentro de los diferentes tianguis del lugar para devolver la riqueza cultural de generaciones y resguardar su historia. Además de ser curador, crítico de arte y tallerista, dentro del suplemento Arteria de El Sol de Tlaxcala escribió la columna ARTodeARTE del 2015 al 2017.

Jonathan Farías Carrillo, tiene 39 años y es egresado de dos licenciaturas, una en Artes Visuales y otra en Diseño Gráfico.



¿Cómo ha cambiado tu apreciación e inclinación artística desde hace 10 años?

Estudié Diseño Gráfico en la Universidad del Altiplano y me percaté muy pronto que esta carrera era una especie de “el que maquilla al monstruo”, es decir, es aquel que pone bonito el mundo del capitalismo, de la compra y venta. Casi inmediatamente que salí trabajaba en una revista que se llamaba “Tlaxcala hoy” y en algún momento me di cuenta que lo mío no iba por ahí. Me dediqué por dos años a recorrer el país sin una economía fija para reubicarme y tomar decisiones.

Junto a mí siempre estuvo el dibujo y la pintura, por lo tanto, hice exposiciones en varios centros culturales de Tlaxcala. En ese momento descubrí que más que exponer, me gustaba hacer los eventos inaugurales de las exposiciones: invitar a grupos, personas que hicieran performance, que dieran ponencias y que pudiera haber experiencias más vivas. Ahora me doy cuenta que lo que más me interesa es, a partir del arte, construir puentes con lo social y lejos de ser un salvador de la comunidad, hacer un intercambio de conocimientos.

¿Consideras que Tlaxcala ha consolidado o debilitado su agenda artística durante este periodo de tiempo?

En estos 10 años he visto una evolución importante en la construcción de propuestas dentro de la entidad. Tengo la fortuna de conocer a muchos artistas teatreros, titiriteros, pintores y músicos. Me parece que se han consolidado o enriquecido propuestas, espacios y grupos. Aunque creo que es necesario tener más acuerdos y diálogos que generen organización y hermandad.

¿Qué significó para ti haber recibido el Premio Estatal de la Juventud Tlaxcala 2012?

Estoy en contra de las competencias y de los premios, estoy más bien a favor de los encuentros.

¿Después del Premio Estatal has recibido otros reconocimientos importantes?

No había entrado a otro tipo de concurso hasta que llegó la pandemia y en 2020 fui seleccionado en la convocatoria federal “Contigo a la distancia” de la Secretaría de Cultura. Pero lo cierto es que siempre me ha gustado hacer gestión desde abajo y alejarme de lo institucional.

Un mensaje para las juventudes que este mes celebran su día…

Deben existir muchos más espacios entre creadores consolidados y emergentes porque es necesario compartir experiencias de vida para que todos vayamos en un mismo sentido.

