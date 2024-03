Maíz tlaxcalteca, inspiración de Malena Díaz para crear obras de arte

La belleza del maíz nativo tlaxcalteca, que resalta por su extensa variedad de colores, es el tema central en las obras de arte que se encuentran en la galería “Malena Díaz”, ubicada en la Hacienda Santa Bárbara, en el municipio de Huamantla.

La fotógrafa reúne en este espacio, que por su arquitectura y decorado nos remite al esplendor de las haciendas durante la época colonial, diversas piezas de fotografía y de arte objeto relacionadas con el maíz y con los productores tlaxcaltecas de este alimento.

“Desde hace ocho años empecé a documentar el proceso de producción de maíz, y para eso he ido haciendo fotos con ellos y con sus familias y el proyecto naturalmente ha ido creciendo. Yo no sabía que iba a tener una repercusión mundial en publicaciones importantes, y me da gusto que ahora el trabajo que estoy haciendo repercuta en los campesinos y que la gente los mire de otra manera”, afirmó Malena Díaz.

EL MAÍZ ESTÁ DE MODA EN EL EXTRANJERO

Desde las fotografías que muestran la milpa y el campo de esta región, hasta las oloteras y el maíz convertido en tortilla, todos estos elementos son apreciados en el extranjero, asegura la fotógrafa.

“Los europeos se sorprenden mucho con las variedades que tenemos en Tlaxcala porque allá se cultiva el maíz amarillo y el blanco; actualmente ya hay productores que cultivan el maíz azul porque hay demanda de él en los restaurantes porque México está de moda. Nuestra comida está tomando mucha fuerza en el extranjero”, compartió Malena Díaz.





Recientemente la artista realizó una gira por España y Francia donde expuso su obra y compartió parte de las experiencias y peculiaridades que definen al campo tlaxcalteca.

“Al ver este tipo de maíces se asombran porque dicen ‘a poco hay rosa, rojo o negro’, y para mí siempre es importante decirles que esos son maices nativos, no son transgénicos y que la gente de acá hace muchos esfuerzos, por la falta de agua y por el cambio climático, para que lo sigan manteniendo”.

INTERSECCIÓN ENTRE EL CAMPO Y EL ARTE

En la obra de Malena Díaz relacionada con el maíz están presentes de manera constante los productores tlaxcaltecas, especialmente la familia Angoa conformada por Ana y Simón, originarios de Ixtenco, quienes son protagonistas en varias de las fotografías que han recorrido galerías y centros culturales en México y en el extranjero.

“Ellos están contentos porque al fin se reconoce su trabajo. Lo más importante es que a través de esto se permite que ellos vendan mejor su maíz, que sea más valorado”.

DE “GUARDIANES DEL MAÍZ” A “LA TRENZA”

Una primera etapa creativa en la obra de Díaz en torno al maíz tuvo un enfoque documental y versó en torno a la vida cotidiana en el campo de Ixtenco, de donde surgió la exposición “Guardianes del maíz”, que se presentó en marzo del año pasado en el Centro Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

“Mostré la actividad de los productores, las variedades y usos del maíz, por lo que fue un trabajo totalmente documental”.

Mientras que su serie fotográfica más reciente “La Trenza” tiene como protagonista a este objeto creado con mazorcas de diferentes colores.

“La Trenza es algo más onírico, más artístico; sí está implicado el maíz y los productores porque ellos hacen estas piezas, pero es un trabajo más personal. Es una obra que manifiesta mi relación con los campos de cultivo de la milpa y el maíz. La trenza es el tejido social que se crea durante el intercambio de semillas y cosechas”.

Otra de las obras que encontramos en esta galería es la instalación “Mosaico Genético”, que invita al espectador a reflexionar sobre los orígenes y las raíces de México a través del estudio del genoma de la población, e incluso del genoma de la propia Malena Diaz.

La galería de Malena Díaz, en la Hacienda Santa Bárbara, ofrece además un paisaje inigualable tanto del campo, como de este inmueble que data del siglo XVII, y que conserva en óptimas condiciones su arquitectura original.





La galería “Malena Díaz” puede visitarse de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Únicamente se necesita reservar a través del número telefónico 246 196 25 70 o al correo info@haciendasantabarbara.com.mx.