Memoria de papel | Perdura el legado de Desiderio H. Xochitiotzin

El pasado 11 de febrero Desiderio Hernández Xochitiotzin cumpliría 101 años de vida, de los cuales más de la mitad dedicó a la producción de obra artística y a difundir la historia y cultura tlaxcalteca; es por ello que, a lo largo de las décadas, El Sol de Tlaxcala ha registrado en sus páginas la trayectoria del más destacado artista plástico que ha tenido nuestro estado.

Son numerosas las notas periodísticas que este medio ha dedicado a la vida y obra del maestro Desiderio H. Xochitiotzin, tanto en vida como de forma póstuma. Así lo afirma Citlalli H. Xochitiotzin Ortega, hija del artista y presidenta de la fundación en su honor. No hay año en que no haya estado el maestro en sus páginas o no haya cubierto la página completa por el trabajo que desarrolló

Este Diario guarda en sus memorias de papel el testimonio de la trayectoria del maestro, desde su papel como muralista hasta como cronista de la ciudad de Tlaxcala, al igual que su aportación a la divulgación de la historia del pueblo tlaxcalteca.



En los años 80 él se convierte en cronista y aprovecha el espacio de El Sol de Tlaxcala para plantear sus artículos sobre la historia de Tlaxcala y hace una contribución semanal, recuerda Citlalli Xochitiotzin.

La nota sobre su designación como cronista se encuentra en la edición de este periódico del 14 de agosto de 1984, la cual detalla que el nombramiento se llevó a cabo en la presidencia municipal de Tlaxcala ante la presencia del entonces gobernador Tulio Hernández Gómez.

En los diferentes círculos sociales, la designación del muralista Desiderio Hernández Xochitiotizin fue bien aceptada, coincidiendo en comentar en su mayoría, que la selección hecha fue la acertada, por todas las actividades que a lo largo de su vida ha realizado en bien no tan sólo de la capital sino del estado, describe dicho trabajo periodístico.

Otro de los testimonios en las páginas de El Sol de Tlaxcala sobre la trayectoria de H. Xochitiotzin son las diversas ocasiones en las que compartió su conocimiento sobre las raíces del pueblo tlaxcalteca y su papel fundamental en el nacimiento de la nación mexicana.

Los homenajes en su honor también forman parte de la trayectoria del muralista, acontecimientos que este Diario reportó en diversas ocasiones, como lo recuerda Citlalli Xochitiotizin.

Hay una nota de uno de los homenajes en el que yo era una niña, pero cuando vi todos estos detalles de los trajes que llevaba la gente me hizo rememorar cómo fue el homenaje que le hicieron. Una danza del xochipitzahuatl, hasta los aromas me hizo recordar el periódico. Es muy hermoso, es como un álbum de familia

Durante 1985 fueron diversas las publicaciones que constatan las conferencias en las que el artista y difusor cultural habló sobre el concepto de “tlaxcaltequidad”, que se refiere a la serie de elementos que otorgan identidad a los tlaxcaltecas.

Cuando fui construyendo parte de la biografía del maestro El Sol de Tlaxcala fue fundamental, porque yo puedo saber la historia como hija, pero este espacio físico del periódico me permitió introducir esa legitimación que exige la metodología histórica

EL DÍA DE SU MUERTE

El 14 de septiembre de 2007 el deceso de Desiderio Hernández Xochitiotzin conmocionó a la comunidad artística, cultural y política del estado, así como a todo un pueblo que reconoce en H. Xochitiotzin una de sus figuras más ilustres.

Víctima de un paro respiratorio y a sus 85 años de edad, murió Don Desiderio Hernández Xochitiotzin, considerado el último gran muralista del siglo XX. El deceso ocurrió a las 2:00 horas de ayer por un paro respiratorio, consecuencia de la insuficiencia renal que padeció los últimos 14 años de su vida, narra la nota publicada en la primera plana de este Diario el día 15 de septiembre de 2007.

Ese día nuestras páginas se llenaron de esquelas en honor al muralista firmadas por el gobierno del estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la comunidad universitaria, artística, política, ayuntamientos, familias y, por supuesto, este Diario, que se sumó al luto de todo un estado.



Las fotografías y las notas son muy reveladoras de cómo la gente lo buscó, lo quiso, le aplaudió. Cuando salimos de aquí (de Palacio de Gobierno) a lo que era su casa, es un testimonio visual muy importante, recordó la hija del maestro sobre la cobertura de este periódico a los funerales de su padre.

El sábado 15 de septiembre de 2007, en El Sol de Tlaxcala encontramos notas periodísticas con títulos como “Sin don Desiderio Tlaxcala ya no es la misma: artistas”, que visibilizan la magnitud de la pérdida de uno de los más importantes muralistas mexicanos.

El ritual funerario y el homenaje póstumo al maestro Desiderio H. Xochitiotzin también fue reportado por este Diario, que en su edición del 17 de septiembre de ese año compartió crónicas y fotografías del homenaje de cuerpo presente en Palacio de Gobierno, donde se encuentra sus murales más emblemáticos, así como la misa celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la capital.

Recuerdo mucho algunas frases que escribieron sobre el momento de la misa. Esa nota me gusta mucho porque me recuerda ese momento tan especial y tan sagrado cuando su cuerpo entró a la iglesia. Aunque es un momento muy triste para mí, es un cierre muy hermoso, comparte Citlalli Xochitiotzin.

PERSISTE SU LEGADO

Esa no sería la última ocasión en que El Sol de Tlaxcala presentaría información sobre Desiderio Hernández, pues su legado se mantiene vivo.

El 11 de febrero de 2022 fue conmemorado el primer centenario de su natalicio, y nuestras páginas informaron sobre los festejos en el marco de este acontecimiento en honor al muralista, tal es el caso de la serie de coloquios y exposiciones de su obra con las que se reconoce su aportación a la plástica nacional.

A más de un siglo de su nacimiento y más de una década de su fallecimiento, la obra de Desiderio Hernández Xochitiotzin se mantiene vigente y es considerado como el gran último muralista mexicano.

Él estará vivo mientras su obra esté viva. Él dejó un legado invisible que son sus valores, que es este concepto de la tlaxcaltequidad; si bien fue acuñado por algunos historiadores, él lo llevó a esos niveles de legitimidad colectiva, no únicamente porque lo argumentó en términos históricos, sino porque lo difundió y lo vivió, concluye la heredera de la dinastía Xochitiotzin.

CRONISTA DE TLAXCALA

El 8 de agosto de 1984, Desiderio Hernández Xochitiotzin recibió el nombramiento oficial como cronista del municipio de Tlaxcala.

Hernández Xochitiotzin fue un impulsor del concepto de “tlaxcaltequidad”, que se refiere a la serie de elementos que otorgan identidad a los tlaxcaltecas.