Owen Zamora plasma su arte a través del bordado

Owen Zamora es un joven tlaxcalteca de 25 años que ha encontrado en el bordado una forma de compartir sus ideas respecto a las nuevas masculinidades y a plasmar sus propuestas de diseño y arte.

Cultura

“Últimamente se ha dejado de ver al bordado como algo del hogar o de abuelas y se ha convertido en algo más dignificante”, afirmó el artista en una charla con este Diario.

Owen Zamora ha encontrado en el bordado una forma de plasmar sus habilidades artísticas. Cortesía | Owen Zamora

Owen Zamora creció viendo a su abuela bordar, y a partir de ello surgió en él una fascinación por esta técnica; sin embargo, a causa de los estigmas respecto a un hombre que borda, aprendió esta disciplina a través de videos en Internet, y fue hasta tiempo después que se decidió a tomar talleres y cursos especializados en la Ciudad de México para generar su propio estilo.

Más información: ➡️ Tiene Tlaxcala retroceso en preservación de archivos: Mireya Quintos

“Ese machismo interiorizado, que desafortunadamente tenemos los hombres, no me permitió ir de primer golpe a un taller; así que inicié copiando ilustraciones y poco a poco me fui conectando con la técnica, que viene siendo como un dibujo en tercera dimensión porque tiene mucho que ver con la textura , con tocar”.

Owen Zamora ha encontrado en el bordado una forma de plasmar sus habilidades artísticas. Cortesía | Owen Zamora

Fue hace seis años cuando Zamora inició con su preparación, y actualmente se ha dedicado -además de producir piezas- a impartir talleres; como el más reciente que dio en el Museo Miguel N. Lira como parte de las actividades por el aniversario del natalicio del escritor, donde los participantes realizaron un bordado con la imagen de la Muñeca Pastillita.

Los detalles: ➡️ Begoña Llanera invita a “Sentir el silencio”, en la galería Casa de la Nube

Cultura Tiene Tlaxcala retroceso en preservación de archivos: Mireya Quintos

Asimismo, el artista del bordado imparte cursos en escuelas secundarias donde participan tanto hombres como mujeres. “Me da mucha alegría y esperanza ver cómo los hombres participan en estos talleres sin ninguna objeción; eso habla de que las nuevas generaciones tienen ya otro tipo de mentalidad”.

En cuanto a su estilo, Owen Zamora toma principalmente la temática de la memoria y de la identidad para crear sus piezas de bordado.

Entérate: ➡️Mariana Enriquez, la revulsiva de la literatura de terror en América Latina

“En mi trabajo hablo mucho de las mujeres, curiosamente. Tengo una pieza que se llama ‘Ella’, que justo habla sobre la herencia materna y la parte femenina.”

El joven tlaxcalteca diseña piezas de arte contemporáneo e imparte talleres de esta técnica

TE RECOMENDAMOS ⬇️

Cultura Begoña Llanera invita a “Sentir el silencio”, en la galería Casa de la Nube Cultura Inicia hoy en Teolocholco festival “Entre flores y catrinas”