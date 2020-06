Prepara Liliana Balderas muestra de foto bordado

La artista visual Liliana Balderas se encuentra en proceso de producción de su siguiente exposición que llevara por nombre “El propio flujo del agua”, que se presentará en la Galería Munive Arte Contemporáneo una vez que el semáforo epidemiológico permita la apertura de este tipo de espacios públicos.

El Sol de Tlaxcala platicó con la artista, quien abundó que en esta exposición continúa explorando el bordado como una forma de narrativa visual.

El bordado como lenguaje

“Creo que en el bordado he encontrado el lenguaje que me permite plasmar de mejor manera mis ideas, me siento más suelta, más libre. En algún tiempo recibí algunos comentarios respecto a que el bordado iba más hacia el terreno de la manualidad, pero cuando cualquier técnica la conviertes en tu lenguaje es entonces que se convierte en una herramienta artística”, señaló Balderas.

La artista visual, quien se formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, explicó que para esta próxima exposición se enfoca en el foto bordado, por lo que realizó un proceso de apropiación de imágenes para construir una historia de la cual se despliegan otras más.

“Con estas piezas quiero mostrar una metáfora sobre el fluir en la vida de manera libre, el dejarse ir, justo como el movimiento del agua; a pesar de que este concepto lo comencé a planear antes de la pandemia, creo que viene muy acorde con estos tiempos en los que es necesario adaptarse a estos cambios y estar conscientes de que es un nuevo comienzo”, enfatizó.

LA EXPOSICIÓN

“El propio flujo del agua” incluirá piezas de foto bordado y de escultura de bordado, las cuales estarán expuestas al público tentativamente en julio próximo. Previo a la inauguración de esta muestra, Liliana Balderas compartirá en las redes sociales de la Galería Munive Arte Contemporáneo un video donde explicará el proceso de producción de la muestra para estar más cercana al público previo a su estreno.

De acuerdo con Liliana Balderas es de suma importancia que el arte y los espacios que lo albergan se mantengan activos “sobre todo en estos tiempos en los que el arte nos hace más sensibles y nos permite identificarnos con el otro, porque esta crisis sanitaria nos ha mostrado que es momento de una mayor conciencia social”, señaló.

A través de sus redes sociales Galería Munive Arte Contemporáneo anunciará el estreno de la exposición “El propio flujo del agua”, además continuamente comparte contenidos audiovisuales para mantener el contacto con sus seguidores.

Trabajo con textil y estampa porque es el medio en que puedo expresarme de forma más elocuente

Liliana Balderas / Artista Visual

