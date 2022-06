Poesía tlaxcalteca llega a Estados Unidos

El trabajo de la escritora tlaxcalteca Violeta Carrasco Jiménez formará parte de la antología poética “Artivismo” que edita el Centro Cultural de México: Letras, Arte y Cultura, con sede en Estados Unidos.

Esta agrupación -que opera desde Santa Ana, California- se integra por miembros de la comunidad latina y especialmente de México, quienes con esta iniciativa buscan preservar la identidad latina a través del arte y la cultura.

Es así que la antología “Artivismo” reunirá la producción poética de escritores mexicanos y tendrá como tema central el arte como resistencia.

Para este compendio poético, Carrasco participará con el poema “Feroces”, que hace alusión a la lucha contra la violencia hacia la mujer, temática que ha trabajado como parte de su trayectoria.

Foto: Cortesía | Violeta Carrasco

El proceso creativo fue muy interesante porque partió de la inspiración de imágenes de grabados de la autoría de Sergio Sánchez Santamaría. Yo escogí uno en particular que muestra el esqueleto de una mujer, ataviada en un huipil quien sostiene una piña y flota sobre un maguey. Esta imagen me inspiró a hablar sobre la resistencia de las mujeres en el sentido de la violencia; consta de 10 versos y la peculiaridad es que no incluyo ningún verbo, detalló la escritora.

Violeta Carrasco enfatizó lo significativo que resulta este espacio para los escritores, ya que se interesa por conocer la visión de la comunidad mexicana, fuera y dentro de los Estados Unidos, por lo que abona a la reflexión sobre las condiciones y necesidades sociales.

Es muy significativo que desde agrupaciones con sede en Estados Unidos se dé espacio a las luchas latinas; en mi caso, considero que no me puedo separar de mi yo como sujeto político y entre los temas que me interesan está principalmente la lucha de las mujeres, señaló Carrasco Jiménez.

Recientemente, la escritora presentó su libro “Óleo sobre lienzos”, relatos de horror en los que el cuerpo femenino es el protagonista, como una forma de visibilizar los contextos en los que las mujeres atraviesan peligro, agonía o incluso transformación. Esta obra formó parte de las presentaciones de libros tlaxcaltecas en la edición de este año de la Feria Iberoamericana del Libro, en Orizaba.

Violeta Carrasco compartió que ya se encuentra trabajando en lo que será su siguiente libro, en el que busca plasmar relatos de terror pero ahora desde la perspectiva de los infantes.

La antología que incluirá el poema de la escritora tlaxcalteca se distribuirá en formato físico en Estados Unidos y en formato digital a través de plataformas de compra en línea.

