Torre de exconvento tuvo color en su origen: INAH

La torre del exconvento de San Francisco tuvo aplanado de cal y color hasta aproximadamente el siglo XIX, coincidieron especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la dirección general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

Cultura Alan Amado presenta libro de poemas

En entrevista exclusiva con El Sol de Tlaxcala, el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Arturo Balandrano Campos, detalló el procedimiento de los trabajos de restauración realizados en la torre exenta del exconvento de San Francisco los cuales, afirmó, arrojaron evidencia de una capa cromática.

Cierran seis escuelas privadas por falta de matrícula, debido a la #Pandemia, en Tlaxcala



Conoce más ➡ https://t.co/Q777akAWU6#Educación #Covid-19 pic.twitter.com/LniqqfX7vh — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 22, 2021

Sobre la aplicación de color a la cúpula y linternilla de la torre -hecho que ha generado molestia entre algunos sectores de la población y que se ha manifestado en redes sociales- Balandrano Campos aseguró que esta acción fue resultado de una investigación mediante el procedimiento conocido en el ámbito de la restauración como calas, que consiste en el raspado de la superficie para encontrar el color original del patrimonio arquitectónico.

Cultura Ofrecen capacitación en artes circenses

Este es un procedimiento que nunca se había hecho en esta zona, y fue a través de esta revisión con calas que se encontró la capa original y más profunda en tonos blanco y amarillo, detalló el funcionario federal.

😷 Los fríos detonan males respiratorios; Tlaxcala registra más de 21 casos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/GHbYDtB6Uu#Salud @SesaTlax pic.twitter.com/AGaNN0jReU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 21, 2021

Sobre este mismo tema, el arquitecto Gelvin Xochitemo Cervantes, perito del Centro INAH Tlaxcala, explicó que la imagen de la torre que se conoció durante parte del siglo XX y previo a su restauración, corresponde a las características de deterioro de un inmueble al paso del tiempo.

Cultura Presenta La Libertad “Andares”

La imagen que teníamos de la torre era una imagen deteriorada, pues la microflora y el musgo presente en esta parte le daban un aspecto negro o gris y eso generó la imagen de que podía ser piedra y que ese era el color original. Sin embargo, durante los trabajos de restauración de las grietas ocasionadas por el sismo del 2017, al llegar a la linternilla de la torre, nos encontramos con vestigios de color, precisó el especialista.

Los trabajos en la torre del exconvento forman parte del Programa Nacional de Reconstrucción y contemplan la atención a grietas y fisuras / César Rodríguez

Se basan en vestigios

Sobre la evidencia de color encontrada en la parte más alta de la torre, este Diario preguntó al perito del INAH si se cuenta con la evidencia fotográfica correspondiente, a lo que señaló lo siguiente:

Cultura Nombran Artista del Mes a César Rodríguez, en el Museo de Arte de Tlaxcala

Tenemos evidencia al respecto, fotografías que muestran estos colores muy leves, pues no nos vamos a encontrar un paño completo pintado, pero se encuentran vestigios de los espacios pintados con ese color que ya pasó por las inclemencias del tiempo. Mucha gente piensa que esto todo el tiempo ha estado así porque existen por ejemplo fotografías de Guillermo Kahlo de principios del siglo XX y de otros fotógrafos historiadores de principios de ese siglo y lo muestran así, pero la pérdida de aplanados probablemente viene desde el siglo XIX o un poco antes, entonces no vamos a encontrar a persona viva que nos pueda decir de qué color era, ni nos vamos a encontrar una fotografía que nos diga que tenía estos colores, entonces nosotros tenemos que trabajar sobre los vestigios que encontramos en la torre, enfatizó Xochitemo.

Los trabajos en la torre exenta del exconvento y en el paso de ronda que pertenecen al complejo del exconvento de San Francisco, forman parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), y contemplan la atención a grietas y fisuras generadas a raíz del sismo de septiembre de 2017, por lo que se procedió a la sustitución de los materiales fracturados, así como la integración de aplanados a la cal y capa cromática.

Gélidas noches en los 60 municipios; se registran #temperaturas extremas de hasta cuatro grados bajo cero



Aquí la nota ➡ https://t.co/rl1MQkUCGi#Frío #Clima #SMN pic.twitter.com/b03Psx2RPE — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 21, 2021

Sobre estos procedimientos, el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural abundó que la aplicación del aplanado de cal y la capa cromática potencializan la protección a la torre, ya que otorgan un efecto de impermeabilización que protegerá al inmueble de la erosión.

Cultura Recuerdan natalicio de Desiderio Hernández

La colocación de la capa pictórica y el aplanado tendrán un efecto impermeabilizante en la mampostería, que evita que se disuelva la cal que une a las piedras y que la estructura se debilite. Para estos trabajos se emplearon materiales tradicionales como la cal, minerales de la región y baba de nopal para mayor adherencia, los cuales se apegan a las técnicas de los constructores originales, especificó.

En riesgo de secarse 13 #presas de Tlaxcala | Apenas alcanzan un 25 % de su capacidad total



Aquí la nota ➡ https://t.co/5H99trBoC0#CambioClimático #Estragos pic.twitter.com/9kF5GrsXrQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 21, 2021

El coordinador de la integración del expediente para la nominación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción como Patrimonio Cultural de la Humanidad, José Antonio Aguilar Durán, explicó ante medios de comunicación que los recientes trabajos de restauración en el inmueble cuentan con el aval del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo independiente con sede en Francia, cuyo trabajo consiste en proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural por parte de la Unesco.

Cultura Preservan tradición de los huehues, con eventos virtuales

En diciembre tuvimos la visita de un experto de Icomos, como parte de la evaluación del expediente que presentamos al Centro del Patrimonio Mundial. Tuvimos la fortuna de que el experto en Patrimonio Mundial Juan Luis Isaza comprobara el estado de conservación y autenticidad del inmueble; estos proyectos fueron hechos con el conocimiento del especialista, evaluados por los expertos de Icomos y fueron perfectamente avalados, pues no podíamos nosotros poner en riesgo la autenticidad de este inmueble, aseveró.

Por rehabilitación, derribarán varios árboles en parques importantes de la capital | Autoridades han iniciado con el marcaje de especies en la Plaza de la Constitución y harán lo mismo en la Plaza Xicohténcatl y en el exconvento de San Francisco...https://t.co/Vny176LaTm#Capital — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2021

Ciudadanos inconformes

Ante las inconformidades expresadas en redes sociales sobre los trabajos de restauración, este Diario contactó a las voces que se pronunciaron públicamente, tal es el caso de Topiltzin Xochitiotzin Ortega, declaración que trascendió por tratarse del octavo hijo del muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin, quien externó su molestia.

Local Covid retrasó reparación de varias iglesias de Tlaxcala

Me parece una arbitrariedad, se debió respetar el recinto como siempre ha estado durante generaciones, preservar la piedra y se debió informar antes de tomar la decisión, manifestó.

Campañas en tiempos de pandemia, un reto



Conoce más ➡ https://t.co/JiL3FpPBaM#Elecciones2021 pic.twitter.com/QABpw6AqBN — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 16, 2021

En tanto, Irma Zitlali Teja, ciudadana tlaxcalteca, lanzó a través de la plataforma Change.org una petición de firmas para detener los trabajos en la torre del exconvento al calificarlos como “una aberrante restauración”.

Local Inconclusa reparación de templos en Tlaxcala, a tres años de sismos

En entrevista con este medio Zitlali Teja manifestó las razones de su desacuerdo: Yo no soy arqueóloga, solo soy una ciudadana preocupada por ver cómo anulan y destruyen nuestro patrimonio. No recuerdo que la cúpula estuviera alguna vez pintada de amarillo y eso rompe con la estructura. Es evidente que es algo que no está bien hecho y tan es cierto que hasta este momento hemos recibido alrededor de 810 firmas, expresó.

Perderá millones el sector automotriz por falta de gas



Más Información aquí ➡ https://t.co/psYCB2vnR9#GasNatural #Economia — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2021

Personal del INAH Tlaxcala informó que estos trabajos de restauración a la torre del exconvento de San Francisco podrían concluir dentro del primer trimestre de este año

Cultura Publican biografía de Pablo Xelhuantzi

Durante los trabajos de restauración de las grietas ocasionadas por el sismo del 2017, al llegar a la linternilla de la torre, nos encontramos con vestigios de color que nos dieron pie para utilizarlo

Gelvin Xochitemo Cervantes / Perito del Centro INAH Tlaxcala

810 firmas lleva la petición en Change.org para detener la restauración

Construyen distribuidor vial Xicohténcatl | El complejo vial metropolitano beneficiará a medio millón de habitantes de Tlaxcala y Puebla; conecta con el Arco Norte hacia el centro y sur de México....https://t.co/Id79WnjQfN#ObrasPublicas — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2021

No dejes de leer:

Cultura Entrega ITC estímulos del PACMyC 2020-2021

Cultura Convoca ITC a concurso infantil y juvenil "El Covid no es un cuento"