Ajedrecistas tlaxcaltecas van por el pase nacional

La delegación tlaxcalteca de ajedrez arribó ayer jueves al macrorregional de la disciplina que tiene sede en Pachuca, Hidalgo, para buscar la clasificación en el deporte-ciencia y tener presencia en Juegos Nacionales Conade 2024.

El evento programado del cuatro al siete de abril, reunirá a las mejores delegaciones de la región y clasificará a los siete primeros lugares de cada categoría y rama para los nacionales Conade.

Son 12 ajedrecistas de la rama femenil y varonil los que representarán a Tlaxcala en la competencia, quienes acudieron por primera vez al macrorregional para conseguir la clasificación, reveló Juan Antonio Taylor Vázquez, entrenador estatal de ajedrez y coordinador de la Alianza de Clubes de Tlaxcala.

Los representantes tlaxcaltecas de ajedrez participaron en torneos como preparación para el macrorregional. Cortesía / Juan Antonio Taylor

Indicó que tendrán presencia en las categorías sub 12, sub 16 y sub 20 años de edad, competirán en las ramas femenil y varonil para dar su mejor desempeño con el objetivo de asegurar un boleto a la fase nacional.

Reveló que las ponencias en este deporte-ciencia son los representantes de Yucatán y Veracruz, pero será en una reunión técnica que los organizadores de la competencia desahogarán los pormenores del evento.

Hasta el cierre de edición, aun no eran definidos los competidores que enfrentarías los deportistas tlaxcaltecas en el macrorregional, pero su desempeño y preparación hablará por ellos.

La delegación tlaxcalteca mantuvo una ardua preparación días antes de la competencia, además de un filtro selectivo estatal para definir a los elementos que competirían en el macrorregional de Pachuca.

Por lo tanto, el grupo quedó integrado por Erin Huerta, Jesús Hassan, Valentina Carro, Juan J. Taylor, Valeria Domínguez, Ángel Palestina, Ximena Domínguez, Iker Noh, Marco A. Romero, Malinalli Morales, Loreto Abigail y Amaury S.