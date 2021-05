Atletas tlaxcaltecas califican a fase regional 

Los atletas Erik Salvador, Zaira Moreno y Maya Rivera calificaron a la fase regional del atletismo de los Juegos Deportivos Conade.

El joven de San Pablo del Monte, de los principales corredores de la entidad, se impuso en la prueba de los 5 mil metros planos, varonil, de la categoría sub 23. Le siguieron Carlos Alberto Álvarez y Samuel Hernández.

Mientras que en los 800 metros planos, rama femenil, categoría sub 23, la apizaquense Zaira Moreno Lule se llevó el puesto de honor.

En la sub 18, la vencedora fue Ariadna Camila Manzano, Abigail Conde y en la sub 20, la también apizaquense Maya Karina Rivera, fue la ganadora seguida por Gabriela Gallegos y María Isabel Sánchez.

En otros resultados, en los 800 metros planos sub 23, el primer lugar fue para Ernesto Rivera, escoltado por Yair Osiris Cabrera e Imanol Muñoz Cortés y en la sub 20, Ángel Andrade Zamora, José Carlos García y Serafín Hernández se colocaron en los tres primeros lugares, respectivamente.





En la sub 18, Ricardo Reyes Lara, Iván Macías Santiago y Brayan Durán hicieron el 1-2-3 y en los tres mil metros planos rama femenil, categoría sub 18, Natalia Elizalde Valencia se llevó las palmas al superar a Lesbly Hernández Pérez y Natalie Melani Coyotl hicieron el uno, dos y tres. En la rama varonil, sub 18, Abel Pérez fue el ganador.

En los cinco mil metros planos de la rama femenil de la categoría sub 20, Esmeralda Saucedo y Dennis Andrea Amaro obtuvieron el primero y segundo lugar; en la sub 23, Elizabeth Tuxpan Hernández, Karen Michel Vázquez y Samantha Yazmin Elizalde hicieron el uno, dos y tres mientras que en la sub 20, rama varonil, Juan Pedro Delgadillo, José Manuel Romero e Iván Oswaldo Nava, se agenciaron los tres primeros lugares.

Para la fase regional avanzarán los mejores tiempos.

120 deportistas participaron en pruebas de velocidad y medio fondo

