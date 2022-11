Checo Pérez enfurece con Verstappen en Brasil: si tiene dos campeonatos es por mí (Video)

El Gran Premio de Brasil pudo ser testigo del inicio de una enemistad entre “Checo” Pérez y Max Verstappen, luego de que el campeón del mundo se negara a cederle el sexto lugar, para sumar más puntos en la pelea por el subliderato de la Fórmula Uno.

Checo, claramente decepcionado por el actuar de su compañero, señaló estar sorprendido de que no le cediera el puesto, pues él lo ha hecho en múltiples ocasiones cuando la situación es a la inversa.

“Estoy muy sorprendido no sé qué pasó, especialmente por todo por lo que he hecho por él. No entiendo sus razones, estoy muy sorprendo. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, comentó con una notable molestia.

En la recta final, Pérez sufrió de la degradación de los neumáticos medios, cuando los pilotos que tenía por delante y en el retrovisor usaban el compuesto blando y con poco uso. Lo que provocó que cayera de la tercera posición hasta la séptima contra Verstappen.

“Por favor, necesito los puntos”, indicó en ese momento el mexicano a Red Bull, su equipo reaccionó y le indicó a Max que le devolviera la posición pero el neerlandés decidió no hacerlo.

Y es que la molestia de “Checo” se sustenta en que cuando a él le han pedido ayudar a Verstappen lo ha hecho. Los ejemplo más claro son el Gran Premio de Francia en el 2021, y el de España en el 2022 donde inclusive el mexicano pudo ganar si el equipo no hubiera tomado la decisión.

La carrera en el circuito de Interlagos, con la molestia de Pérez y la actitud de Verstappen podrían significar una ruptura en los pilotos de Red Bull, si no se esclarece lo que sucedió y por qué.

Safety car acabó con posibilidades de Checo Pérez

Pérez estaba muy cerca del podio gracias al ritmo y a la distancia que tenía con respecto a Carlos Sainz en el tercer lugar, sin embargo, cuando se dio el safety car por el alto total de Lando Norris a media pista todo cambió. Ese momento fue clave para el mexicano.

“Una lástima que hayamos perdido tantos puntos, todo cambió con el safety car porque ya no teníamos neumáticos blandos y el medio, con temperaturas frías, no tenía nada de agarre. Se nos complicó de estar en el podio a terminar séptimo al final. Especialmente en el blanco íbamos bien, a la par de Ferrari, Mercedes muy adelante con los medios íbamos bastante mal”, concluyó en las entrevistas post carrera.

