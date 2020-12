Debut triunfal de Sánchez Nava, en el fisiconstructivismo

Fernando Sánchez Nava debutó en el fisiconstructivismo con el primer lugar en el Mr. Ixtapan 2020 en la categoría sobre silla de ruedas. El deportista señaló que integrarse a esta disciplina es algo diferente, “porque realmente llevas mente y cuerpo al límite”.

Deportes Lamenta Rubirosa ausencia de tres titulares

Enfatizó que el camino no ha sido fácil desde hace seis meses cuando inició su preparación ya que debe ser estricto en su alimentación, en el cuidado del consumo de calorías.

Fernando Sánchez Nava, deportista ejemplar/Francisco H. Reyes

“Es algo que desde hace tiempo tenía pensado, tuve la sensación de obtener alguna medalla y participar, ahora se me da el debut con el primer lugar, me motiva para pensar en un Mr. México, que a nivel nacional es uno de los eventos más importantes que tenemos”, enfatizó. Sánchez Nava sostuvo que estar en una silla de ruedas no implica no llevar el cuerpo al límite.

Deportes Coyotes, heridos

El triunfo en Ixtapan de la Sal, Estado de México, abre el panorama al tlaxcalteca para aspirar a crecer en este deporte.

Fernando tiene 18 años de practicar el atletismo en el alto rendimiento, tiempo en el que ha representado al estado y al país en los principales eventos a nivel paralímpico y mundial.

“Hemos trabajado en ese tiempo con pesas en un 80 %, es parte de mi formación en mi carrera como corredor”, destacó. Añadió que para el fisicoconstructivismo debe tener rutinas que fortalezcan los músculos, “es un trabajo específico para lucirlos”.

Tejerán alianzas con el Comité Olímpico Internacional



Continúa leyendo ➡ https://t.co/FRykakczVE#Deportes #COI pic.twitter.com/YlMlzteuVm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 29, 2020

Deportes Guerreros tropieza de visita en Hidalgo

Señaló que el trabajo diario es lo que hace que se trascienda, “la idea es especializarme y compartir con el atletismo, me alejaré un poco de las pistas y correré maratones, carreras de 21 y 10 kilómetros, es lo que me servirá llevar ambas disciplinas y posteriormente cumplir el sueño de estar en el Mr. México”.

El deportista dedicó su triunfo en Ixtapan de la Sal a Gregorio Cervantes Serrano, quien recientemente falleció; señaló que el contador público le dio un apoyo muy importante para seguir en el deporte.

Los Parapanamericanos 2022 en pruebas de atletismo

Marco Mena, IMSS y Conade acuerdan creación del Centro Internacional de Entrenamiento de Altura “La Malintzi”



Continúa leyendo ➡ https://t.co/VXQendLaM2 #Deportes #Tlaxcala @MarcoAMena @CONADE @Tu_IMSS pic.twitter.com/qgA9zInpYt — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 24, 2020

No dejes de leer:

Deportes Anuncian apertura de academia de futbol en Tlaxcala

Deportes Pandemia marcó al deporte: Raymundo Cisneros