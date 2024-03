Debuta Tlaxcala en torneo nacional de tochito femenil con jugadoras de 13 a 15 años de edad

Tlaxcala debutó en el Torneo Nacional de Tochito Bandera de la NFL (National Football League) celebrado en Mérida, Yucatán, en la rama femenil. El torneo busca fomentar el deporte entre niños y jóvenes no solo en México, sino en diferentes países

Deportes

En esta edición 2024 de esa justa la convocatoria fue dirigida para la categoría U16 (que incluye a deportistas de 15 y 16 años), pero únicamente en la rama femenil, a diferencia de años anteriores que había sido mixta, de ahí que Tlaxcala, al no tener deportistas de esa categoría solicitó permiso para participar con niñas y jóvenes de 13, 14 y 15 años, quienes se enfrentaron a rivales de 15 y 16 años.

Tlaxcala formó parte del Grupo F y tuvo como rivales a las selecciones de Estado de México, Baja California Sur y Oaxaca, para después caer por la mínima ante Puebla y, aunque no logró avanzar a la etapa de semifinales y finales, el equipo tlaxcalteca se colocó en el lugar 23 a nivel nacional de 28 equipos participantes.

Para Los Ángeles de 2028, en EE.UU., el tochito será considerado deporte olímpico. Karla Muñetón / El Sol de Tlaxcala

Neftali Lima Nava, coordinador de tochito NFL en Tlaxcala, destacó que pese a que las jóvenes no lograron pasar a la siguiente ronda, hicieron un buen papel, pues no solamente participaron por primera vez en un torneo nacional en el que no tenían experiencia, sino que se trató de un selectivo de edades menores a las convocadas.

Además, aplaudió que exista un interés por parte de las deportistas por ese deporte que, conforme pasa el tiempo, toma fuerza en la entidad, principalmente porque para Los Ángeles de 2028, en Estados Unidos de Ámerica, será considerado un deporte olímpico.

“El flag tiene presencia en el estado desde hace como 10 años, pero de dos o tres años a la fecha ha incrementado el número de equipos y de personas que lo practican, y en la entidad hay más presencia de jugadores de 18 años hacía arriba que son quienes forman parte de la categoría Libre”, expresó.

El tochito es una variante del futbol americano que combina la estrategia y la agilidad para lograr anotar puntos, pero con la diferencia de que no hay contacto físico y puede ser de una sola rama o mixto.