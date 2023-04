En taekwondo van 30 a Juegos Conade

La delegación tlaxcalteca de taekwondo calificó a 30 deportistas a la fase nacional de los Juegos Conade 2023, al superar el regional, en la ciudad de Puebla.

Deportes Develarán en Apizaco placa en memoria de Edwin Aguilar

Los resultados fueron alcanzados en 25 pruebas, por lo que aseguraron su boleto a la fase final en dos modalidades, a disputarse en Tabasco.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet) informó que en el regional compitieron exponentes de los estados de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y el local, Puebla.

Deportes Resurge boxeo en Tlaxcala

Mientras tanto, en levantamiento de pesas, destacó en el macro regional de Cancún, Quintana Roo, el joven de San Pablo del Monte, Franco Vicente Zahuantitla Sánchez, quien alcanzó su pase de forma directa a los Juegos Nacionales Conade 2023, que tendrán desarrollo en Nayarit.

Continúa leyendo: ➡️ Sobresalen gimnastas en San Luis Potosí

La revelación del sur del estado, quien en 2022 subió al podio, se impuso en 70 y 94 kilogramos para sumar 164 kilogramos, para superar al representante de Campeche y Veracruz.

La entidad también aseguró al menos ocho boletos en la gimnasia de trampolín, al disputarse el nacional clasificatorio en San Luis Potosí.

Deportes Infantes tlaxcaltecas visitan el Nido Águila en la CDMX

Por otro lado, la dependencia estatal comentó que la selección tlaxcalteca de frontón se adjudicó 13 pases a la justa deportiva nacional a realizarse en Jalisco, durante su participación en el proceso clasificatorio, realizado en Puebla.

Más información: ➡️ ¿Quieres ir a la pelea del Canelo en Guadalajara? Gobierno de Jalisco regalará entradas

Reportó que en la modalidad mano individual, Jonathan Vargas en la categoría Juvenil A, Héctor Cortés en la Juvenil B y Said García en la juvenil C, se llevaron sus respectivos pases, mientras que en parejas, fue Carlos Martínez y Divrain Martínez quienes representarán a Tlaxcala en la Juvenil A, en la Juvenil B serán Andrik López y Bairon Mendoza; así también Said García e Ismael Contreras en la Juvenil C.

El Idet refirió que con anterioridad Tlaxcala calificó a 38 atletas en tenis de mesa, futbol, boxeo y luchas asociadas, en diferentes sedes regionales. Añadió que a ello, 15 avanzaron en judo, tenis, squash, ajedrez, karate y triatlón.

Deportes Clasifican 38 tlaxcaltecas en cuatro deportes a Nacionales Conade 2023

No dejes de leer: ➡️ ¡Despertaron los Pumas! Turco Mohamed debuta en el banquillo con victoria en CU

Adelantó que está por realizarse el macro regional de ciclismo en Tabasco, y el de atletismo en Chiapas, además del clasificatorio de esgrima, en Querétaro y nacional clasificatorio de tiro deportivo, con sede por confirmar.

REGIÓN C

Tlaxcala forma parte de la macro región C, con las entidades deportivas de Hidalgo Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, IMSS y UNAM; mientras que por región se integra con Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Puebla.