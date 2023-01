¡Como en la NFL! Árbitros de futbol explicarán decisiones del VAR al público

Durante el Mundial de Clubes, que se jugará del 1 al 11 de febrero, la International Football Association Board (por sus siglas en inglés IFAB) dieron a conocer que tendrá comunicación directa con el público, tras revisar las jugadas en el VAR, tal y como lo hacen en la NFL, así lo dieron a conocer en un comunicado.

De acuerdo con la información dada a conocer, la medida se probará durante 12 en torneos internacionales, después, podría implementar en el Mundial Femenil de Nueva Zelanda y Australia, a desarrollarse del 20 de julio al 20 de agosto.

En su reunión, que se llevó a cabo en el Estadio de Wembley, la informó que habrá comunicación directa por parte de los árbitros de las decisiones relacionadas con el VAR, se hará de forma directa en la cancha, como en las emisoras, esta medida será una prueba de 12 meses.

Esta decisión es para que exista mayor credibilidad, el árbitro será el encargado de explicar su resolución el porqué se llevó a cabo y sea más competitivo y atractivo.

IFAB Annual Business Meeting supports recommendations to improve the game



➡️ https://t.co/bp6Xr7LoQp pic.twitter.com/bx7Jv3FCHV — The IFAB (@TheIFAB) January 18, 2023

Exitoso experimento en las reglas del juego 2023-24

En su comunicado, la IFAB aseguró que el exitoso experimento fue el fuera de lugar semiautomático que se implementó en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

También hubo una reflexión sobre la compensación del tiempo perdido en el Mundial, donde algunos encuentros fue un agregado de 20 minutos, lo cual fue aplaudida.