Manchester City anuncia acuerdo con Dortmund por Haaland: ¡El fichaje del año!

Después de muchas especulaciones, el Manchester City hizo oficial un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para hacerse con los servicios del delantero Erling Haaland, así se informó a través de un comunicado de prensa que fue difundido en las redes sociales del equipo inglés.

Dentro de la información, se dice que el acuerdo se cumplirá el próximo 1 de julio, fecha en que se abre el mercado de fichajes para los clubes en Europa, una vez que se termina la actividad en casi todas las ligas del viejo continente.

«El Manchester City puede confirmar que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al Club el 1 de julio de 2022″, fue lo que se informa en el documento emitido este martes.

Aunque esto es un paso gigante, también se especifica que el acuerdo se cerrará una vez que el Manchester City y el mismo Erling Haaland se pongan de acuerdo con los términos contractuales, los cuales podrían ser algo sencillo.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

Se dice que el delantero noruego recibiría un salario neto cercano a los 20 millones de euros, una cifra que no ha sido confirmada por el club o el mismo jugador; sin embargo, es la que manejan los medios ingleses.

Por otra parte, la cifra que pagará el Manchester City al Borussia Dortmund por el delantero es una cercana a los 70 millones de euros, misma que equivale a la cláusula de rescisión del futbolista.

Se espera que en los siguientes días, el club inglés de a conocer la llegada oficial del jugador noruego a sus filas, todavía a espera de que se anuncie una fecha para su presentación junto con la conferencia de prensa.

